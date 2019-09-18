Движение транспорта на ул.Горького изменится с 20 до 23 сентября Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта на ул.Горького в Нижнем Новгороде изменится с 20 до 23 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В департаменте пояснили, что в эти дни трамваи маршрута №2 будут ходить от Черного пруда лишь по улице Ильинской до площади Лядова.

Движение автобусов маршрутов №№ А-2, А-28, Т-14, Т-46, Т-78, Т-83, следующих от улицы Родионова к площади Лядова, будет организовано: по улице Большой Печерской, улице Пискунова, улице Варварской, площади Свободы, улице Ванеева, улице Белинского.

Автобусы маршрута №А-62, следующих от улицы Родионова к площади Советской, будут проезжать по улице Большой Печерской, улице Пискунова, улице Варварской, площади Свободы, улице Ванеева.

Автобусы №№ А-16, Т-57, следующие от площади Горького к улице Родионова, будут проходить по улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, улице Большой Печерской. В обратном направлении по той же схеме.

Движение автобусов маршрута № А-19, следующих от улицы Полтавской к площади Минина и Пожарского, будет организовано по улице Белинского, улице Ванеева, площади Свободы, улице Варварской. В обратном направлении по улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, улице Ижорской, улице Белинского.

Движение автобусов маршрута №Т-31, следующих от площади Минина и Пожарского к площади Советской, будет организовано по улице Варварской, площади Свободы, улице Ванеева.

Кроме того, с 06:00 до 19:00 21 сентября будет временно сокращен путь следования троллейбусов маршрутов №№ 13, 17, 31 до площади Свободы.

В районе улицы Большой Покровской на площади Минина и Пожарского будет организован разворот автобусов маршрутов №№ А-1, А-68, Т-4, Т-31.

Автобусы маршрутов №№ А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, следующих от площади Минина и Пожарского к улице Родионова, будут следовать по улице Варварской, улице Пискунова, улице Большой Печерской. В обратном направлении по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов №№ А-40, А-60Э, А-64, Т-74, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы к улице Родионова, будет организовано по улице Варварской, улице Пискунова, улице Большой Печерской. В обратном направлении - по улице Большой Печерской, улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской.

Изменения в движении транспорта обусловлены проведением легкоатлетической эстафеты на призы правительства Нижегородской области и газеты "Нижегородская правда", а также устранением аварии на участке теплотрассы.