Глеб Никитин на заседании коллегии минприроды рассказал о реализации нацпроекта "Экология" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 сентября 2019 года в Москве выступил на заседании коллегии министерства природных ресурсов и экологии РФ, посвященном рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национального проекта "Экология". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Заседание коллегии провел министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Личное участие очень важно. Во многом от работы региональных и муниципальных команд зависит успех реализации национального проекта. Очень важно и информирование людей о реализации нацпроекта", - сказал Дмитрий Кобылкин.

В своем докладе Глеб Никитин представил информацию о реализации национального проекта "Экология" на территории Нижегородской области. Как отметил губернатор, регион является одним из лидеров в стране по объёму привлечённого финансирования в рамках нацпроекта. Нижегородская область принимает участие в федеральных проектах "Сохранение лесов", "Оздоровление Волги", "Комплексная система обращения с ТКО", "Чистая Вода", "Чистая страна", "Сохранение уникальных водных объектов Нижегородской области". На них утверждены региональные паспорта.

Общий объём финансирования проекта "Сохранение лесов", предусмотренный на 2019-2021 годы, превышает 260 млн рублей, в том числе в 2019 году – почти 102 млн рублей.

"Предусмотрено увеличение площади лесовосстановления, оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием, формирование запаса лесных семян, оснащение лесопожарной техникой и оборудованием. На выделенные средства приобретено 35 единиц спецтехники, которая уже работает на благо региона", - отметил Глеб Никитин.

Также губернатор подчеркнул, что в 2019 году планируется 23 мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения в рамках проекта "Оздоровление Волги". Объём финансирования – более 3,4 млрд рублей.

"Большинство мероприятий проекта "Оздоровление Волги" являются переходящими на 2020 год. Но ряд объектов планируется к вводу в эксплуатацию в 4 квартале 2019-го, что способствует достижению целевых показателей с начала 2020 года", - сообщил Глеб Никитин.

Среди проблем глава региона выделил дефицит средств в местных бюджетах, необходимых на разработку проектной документации. Также Глеб Никитин вновь напомнил о необходимости внесения корректировок в действующее законодательство, которые дадут возможность планировать более эффективные проекты (линейные проекты). В частности, стоимость строительства канализационного коллектора из городского округа Навашинский до биологических очистных сооружений в рабочем посёлке Досчатое — около 150 млн рублей. Стоимость же строительства или реконструкции собственных очистных сооружений - 500 млн рублей. При этом снижается и экологическая нагрузка на реку. А в данный момент строительство подобных объектов в рамках нацпроекта не предусмотрено.

По федеральному проекту "Чистая страна", рассказал губернатор, работа ведется в двух направлениях. Первое - ликвидация семи несанкционированных свалок общей площадью 101,95 гектара. Объём из областного и федерального бюджетов средств на три года (2019, 2020, 2021 гг.) превысит 714 млн рублей. И второе - ликвидация трёх объектов накопленного экологического вреда: свалки промышленных отходов "Чёрная дыра", шламонакопителя "Белое море", полигона ТБО "Игумново".

В рамках проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" в Нижегородской области планируется введение в эксплуатацию трех мусоросортировочных комплексов твёрдых коммунальных отходов.

"Планируется, что общая сумма инвестиций по проектам в Арзамасском, Уренском районах и городском округе Навашинский составит более 2 млрд рублей. Построить комплексы предполагается за счет концессионных соглашений. Сейчас проводится работа с Российским экологическим оператором по привлечению мер государственной поддержки. Хотел бы поблагодарить коллег из РЭО за конструктивное сотрудничество", - сказал Глеб Никитин.

В рамках проекта "Чистая вода" на 2019 год в Нижегородской области запланированы три мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения – в Арзамасском, Шарангском районах и городском округе Шахунья. Губернатор пояснил, что есть предложения по методикам определения населенных пунктов, где планируется проводить подобные работы.

Глеб Никитин подчеркнул важность национального проекта для развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Планируется создание 24 ООПТ федерального значения и увеличение их посещаемости на 22%.

"В Нижегородской области к 2022 году минприроды России планирует создать национальный парк за счет привлечения средств федерального бюджета. Также у нас рассматривается вопрос создания научно-образовательного центра "Волгонариум", который совместит рекреационно-образовательные, культурные и научные функции. В него войдут масштабные экспозиции, отражающие состояние водных и наземных экосистем бассейнов рек и озер России, интерактивный музей экологии, биолого-экологическая образовательная станция. Это визуализирует результаты федеральных проектов в сфере экологии", - сообщил губернатор.