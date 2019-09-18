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Экономика

БРИКС предоставит Арзамасу $9,5 млн на реставрацию исторических объектов

19 сентября 2019 18:25  [59] Экономика
Арзамас

Арзамас

Новый Банк Развития стран БРИКС предоставит Арзамасу $9,5 млн на реставрацию исторических объектов. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба администрации Арзамаса.

Новый банк развития - международная финансовая организация, основанная в 2014 году cтранами - членами БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Средства, предназначенные Арзамасу, утвердила межведомственная комиссия по реализации проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений" при министерстве культуры России.

Предполагается, что Арзамас потратит эти деньги на обновление местного театра драмы, Историко-художественного музея, здания бывшего кинотеатра "Искра".

В рамках реконструкции театра планируется реставрация здания, модернизация инженерных систем и замену технологического оборудования. Принципиально новым объектом для обустройства станет смотровая площадка на ул. Верхняя Набережная. Она обзаведется брусчаткой и малыми архитектурными формами – ротондой, а также скамейками и фонарями.

По мнению мэра города Арзамаса Александра Щелокова, в комплексе с мероприятиями паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" проект позволит сохранить историческую ценность и повысить туристическую привлекательность города.

"Обширный перечень мероприятий кластера и проекта после реализации позволит максимально раскрыть туристический потенциал города. Наша задача - преломить тенденцию восприятия туристами Арзамаса как города-транзита. Еще один немаловажный аспект – с мертвой точки сдвинулся вопрос возобновления функционирования театра драмы, который ждал своего решения с 2002 года", - сказал Александр Щелоков.

Напомним также, что на развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов.

Средства предназначены для строительства автостанций и объектов освещения, газификации нескольких улиц в Дивеевском районе, благоустройства территорий общего пользования в Сарове, Арзамасе и Дивеево, реставрации Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов в Арзамасе, а также реставрации дома Белянинова и строительства центров культурного развития.

Кроме того, план развития кластера предусматривает расчистку рек Теша в Арзамасском районе, Вичкинза в Дивеевском районе и реки Сатис в Сарове.

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