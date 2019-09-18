Выставка "Арт-Россия" и фестиваль огня пройдут в дни форума "Россия – спортивная держава" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 сентября 2019 года принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума "Россия – спортивная держава".

"Мы возлагаем на этот форум большие надежды, знаем, как серьезно регион готовится к его проведению. Президент России Владимир Путин поставил перед нами задачу по увеличению количества граждан России, которые занимаются спортом и физкультурой. Форум будет содействовать выполнению этой задачи", - сказала председатель заседания, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что в этом году форуму исполняется 10 лет и теперь он станет ежегодным.

"Мы ожидаем, что это событие посетят более 2000 участников. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание, также пройдет 7 панельных дискуссий и 18 круглых столов. Основной площадкой станет стадион "Нижний Новгород" и временные сооружения около него", - добавил министр.

Глеб Никитин на заседании оргкомитета рассказал о том, как в области идет подготовка к проведению форума. По словам главы региона, гостям города помогут сделать пребывание в Нижнем Новгороде максимально комфортным 400 добровольцев. Они предоставят такую помощь, как аккредитация, навигация, логистика, транспорт, активности и спортплощадки.

"Для волонтёров будут созданы все необходимые сервисы", - сказал Глеб Никитин.

Обучение волонтеров организовано на базе Нижегородского университета имени Лобачевского, а также на ключевых объектах форума. Также для комфортного передвижения гостей на территории, прилегающей к стадиону, будет задействовано 15 навигационных стел и обеспечена навигация в метро.

Особый акцент, по словам губернатора, будет сделан на культурной программе форума.

"Стараемся сделать её разнообразной, чтобы она была интересна не только спортсменам, болельщикам, но и всем нижегородцам, гостям форума. Поэтому запланированы музейные экспозиции и всероссийская выставка "Арт-Россия 2019". На здании бывшей фабрики "Маяк" будет проводиться меппинг (аудиовизуальное шоу) по спортивной тематике. Оно будет похоже на то, что могли видеть нижегородцы и гости города в рамках проведения фестиваля INTERVALS в апреле 2019 года", - пояснил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что 11 октября вечером состоится большой городской праздник – фестиваль огня "Жарко", который соберёт лучшие коллективы факиров из Нижнего Новгорода и Москвы. В рамках форума пройдет ряд спортивных мероприятий, в частности, массовая зарядка. Площадками для неё станут главная сцена на Стрелке, Чкаловская лестница, крупнейшие торговые центры, а также физкультурно-оздоровительные комплексы региона. Трансляция зарядки будет идти в прямом эфире телекомпании ННТВ.

На главной площадке проведения форума - у стадиона "Нижний Новгород" - будет установлен павильон 800-летия Нижнего Новгорода, посвященный истории нижегородского спорта.

В целом, как подчеркнул глава региона, подготовка к форуму идет в штатном режиме.