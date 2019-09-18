"Теплоэнерго" обеспечило теплом больше половины объектов социальной сферы Нижнего Новгорода

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АО "Теплоэнерго" по состоянию на 8:00 20 сентября обеспечило теплом уже 362 учреждения социальной сферы Нижнего Новгорода, руководители которых подали соответствующие заявки. Теплоноситель получают боле половины школ, детских садов, больниц, учреждений культуры и спорта в зоне ответственности предприятия.
Всего к сетям компании подключено 686 социальных объектов, среди них 242 детских сада и 168 школ.
Напомним, по поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, "Теплоэнерго" начало подачу тепла в детские сады и школы города досрочно, с 18 сентября. Пуск тепла в социальных учреждения осуществляется на основании заявок руководителей при условии готовности потребительских систем к приему теплоносителя.
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