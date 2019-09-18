Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2019 09:09  [29] "Теплоэнерго" обеспечило теплом больше половины объектов социальной сферы Нижнего Новгорода
19 сентября 2019 19:12  [211] Выставка "Арт-Россия" и фестиваль огня пройдут в дни форума "Россия – спортивная держава"
19 сентября 2019 18:54  [153] Пешеходная зона соединила три озера Щелоковского хутора после благоустройства
19 сентября 2019 18:42  [178] "Поезда здоровья" побывали уже в 105 населенных пунктах Нижегородской области
19 сентября 2019 18:20  [131] Глеб Никитин на заседании коллегии минприроды рассказал о реализации нацпроекта "Экология"
19 сентября 2019 18:05  [140] Фотоловушки в Керженском заповеднике зафиксировали привезенных из Нижнего Новгорода медвежат
19 сентября 2019 17:38  [156] Движение транспорта на ул.Горького изменится с 20 до 23 сентября
19 сентября 2019 16:31  [163] Публичные слушания по земельному участку около нижегородского стадиона пройдут 7 октября
19 сентября 2019 15:31  [243] Маршрут нижегородского автобуса А-17 продлили
19 сентября 2019 15:30  [127] Школа юных поваров состоится на территории нижегородского ЦУМа
Общество

"Теплоэнерго" обеспечило теплом больше половины объектов социальной сферы Нижнего Новгорода

20 сентября 2019 09:09  [29] Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" по состоянию на 8:00 20 сентября обеспечило теплом уже 362 учреждения социальной сферы Нижнего Новгорода, руководители которых подали соответствующие заявки. Теплоноситель получают боле половины школ, детских садов, больниц, учреждений культуры и спорта в зоне ответственности предприятия.

Всего к сетям компании подключено 686 социальных объектов, среди них 242 детских сада и 168 школ.

Напомним, по поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, "Теплоэнерго" начало подачу тепла в детские сады и школы города досрочно, с 18 сентября. Пуск тепла в социальных учреждения осуществляется на основании заявок руководителей при условии готовности потребительских систем к приему теплоносителя.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph