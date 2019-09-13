"С 18 сентября тепло начнет поступать в социальные учреждения Нижнего Новгорода, с 23 сентября – в жилые дома", - Владимир Панов Общество

Отопительный сезон начнется в Нижнем Новгороде раньше срока. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на своей странице в социальной сети.

"Хорошую погоду в конце минувшей недели сменили холода. Как и в прошлом году решили начать отопительный сезон, не дожидаясь более низких температур. В детских садах, школах, больницах и других социальных объектах с 18 сентября, с 23 тепло начнет поступать в жилые дома", – сообщил глава города.

В соответствии с постановлением "О начале отопительного сезона периода 2019-2020 годов" администрациям районов города предписано ежедневно предоставлять в городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры оперативную информацию о подключении объектов к теплу.

Напомним, что по Нижегородской области отопительный сезон также стартует с 23 сентября. Что касается детских садов, школ и больниц, от тепло дадут к концу этой недели.