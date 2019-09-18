Автоледи сбила лошадь в Нижнем Новгороде Происшествия

Автоледи сбила лошадь в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Накануне в 16:40 в Сормовском районе на ул. Бутырской женщина-водитель (1974 г.р., стаж 12 лет), управляя автомобилем Kia Spectra, наехала на лошадь под управлением наездника.

В результате ДТП пострадал наездник, 15-летний мальчик. Отпущен.

Напомним, автомобилист на Hyundai врезался в трех лошадей в Краснооктябрьском районе.