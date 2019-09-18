Последние новости рубрики Происшествия
20 сентября 2019 09:34  [29] Житель Володарска до смерти избил своего знакомого
20 сентября 2019 09:22  [56] Автоледи сбила лошадь в Нижнем Новгороде
19 сентября 2019 17:15  [294] Вагон грузового состава сошел с рельсов на Московском шоссе
19 сентября 2019 15:14  [192] Пять человек пострадали при столкновении Лада Гранта и Hyundai на ул.Ванеева
19 сентября 2019 13:02  [415] Подозреваемого в убийстве нижегородца Виктора Ворошилова в гаражах Ленинского района задержали по "горячим следам"
19 сентября 2019 09:48  [368] Многодетная мать из Нижегородской области оставила детей без присмотра и была приговорена к обязательным работам
19 сентября 2019 09:17  [253] СУ СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в гаражах Ленинского района
18 сентября 2019 14:41  [210] Сотрудник очистных сооружений Дзержинского водоканала получил тяжелые травмы
18 сентября 2019 13:03  [604] Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в тройном ДТП под Дзержинском
18 сентября 2019 12:14  [229] Двое жителей Кулебак погибли на пожаре
Происшествия

Автоледи сбила лошадь в Нижнем Новгороде

20 сентября 2019 09:22  [56] Происшествия

Автоледи сбила лошадь в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Накануне в 16:40 в Сормовском районе на ул. Бутырской женщина-водитель (1974 г.р., стаж 12 лет), управляя автомобилем Kia Spectra, наехала на лошадь под управлением наездника.
В результате ДТП пострадал наездник, 15-летний мальчик. Отпущен.

Напомним, автомобилист на Hyundai врезался в трех лошадей в Краснооктябрьском районе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph