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Происшествия

Автомобилист на Hyundai врезался в трех лошадей в Краснооктябрьском районе

13 августа 2019 14:20  [63] Происшествия

Фото: YouTube

Водитель на автомобиле Hyundai врезался в трех лошадей в Краснооктябрьском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло 12 августа в 21:10 на 121 км автодороги Работки – Порецкое, когда 42-летний водитель (стаж 22 года), управляя Hyundai врезался в трех лошадей, которые вышли на проезжую часть дороги.

В результате ДТП пострадала 41-летняя пассажирка машины. Она самостоятельно обратилась в больницу с ушибом головы и голени. Медики, осмотрев женщину и оказав первичную помощь, отпустили ее домой.

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