Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2019 12:15  [27] Кстовские тепловые сети завершили подготовку к отопительному сезону
20 сентября 2019 12:11  [7] Старинный овин отреставрируют на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде за 1,3 млн рублей
20 сентября 2019 11:59  [92] Снег пойдет в конце недели в Нижегородской области
20 сентября 2019 10:42  [197] Владимир Чикишев: "У нас дети получают опыт принятия решений"
20 сентября 2019 10:03  [84] "ТНС энерго НН" рекомендует передавать показания электросчетчиков 23-25 сентября
20 сентября 2019 09:09  [97] "Теплоэнерго" обеспечило теплом больше половины объектов социальной сферы Нижнего Новгорода
19 сентября 2019 19:12  [242] Выставка "Арт-Россия" и фестиваль огня пройдут в дни форума "Россия – спортивная держава"
19 сентября 2019 18:54  [175] Пешеходная зона соединила три озера Щелоковского хутора после благоустройства
19 сентября 2019 18:42  [198] "Поезда здоровья" побывали уже в 105 населенных пунктах Нижегородской области
19 сентября 2019 18:20  [149] Глеб Никитин на заседании коллегии минприроды рассказал о реализации нацпроекта "Экология"
Общество

Снег пойдет в конце недели в Нижегородской области

20 сентября 2019 11:59  [92] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют снег и температуру на уровне +2°...+8° в Нижегородской области до конца недели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте прогноза погоды.

Сегодня, 20 сентября, максимальная температура днем достигнет +8°, но будет ощущаться как +4°. Весь день ожидается небольшой дождь. Ночью температура понизится до +2°…+3° (будет ощущаться как 0°), дождь прекратится, однако облачность останется.

В субботу, 21 сентября, погода ожидается аналогичная сегодняшней. То есть, целый день — дождь, температура — от +7° до +8° (по ощущениям +4°), а ночью ожидается +2°...+3°, но ощущаться будет как 0°.

А вот уже в воскресенье 21 сентября прогнозируется снег. По данным синоптиков, это произойдет в ночь с воскресенья на понедельник. Днем 21 сентября ожидается температура +4°…+5° (по ощущениям +1°), в ночь похолодает до +3°…+4°, но ощущаться будет как −1°. Весь день прогнозируется дождь, а ночью — снег.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph