Снег пойдет в конце недели в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют снег и температуру на уровне +2°...+8° в Нижегородской области до конца недели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте прогноза погоды.

Сегодня, 20 сентября, максимальная температура днем достигнет +8°, но будет ощущаться как +4°. Весь день ожидается небольшой дождь. Ночью температура понизится до +2°…+3° (будет ощущаться как 0°), дождь прекратится, однако облачность останется.

В субботу, 21 сентября, погода ожидается аналогичная сегодняшней. То есть, целый день — дождь, температура — от +7° до +8° (по ощущениям +4°), а ночью ожидается +2°...+3°, но ощущаться будет как 0°.

А вот уже в воскресенье 21 сентября прогнозируется снег. По данным синоптиков, это произойдет в ночь с воскресенья на понедельник. Днем 21 сентября ожидается температура +4°…+5° (по ощущениям +1°), в ночь похолодает до +3°…+4°, но ощущаться будет как −1°. Весь день прогнозируется дождь, а ночью — снег.