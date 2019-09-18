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Бизнес

Нижегородская администрация подала иск к ДУК Сормовского района

20 сентября 2019 12:25  [56] Бизнес

Нижегородская администрация подала иск к Домоуправляющей компании Сормовского района (ООО "ДК "СОРМОВО").

Согласно информации на сайте арбитражного суда региона, комитет по управлению городским имуществом намерен взыскать с "ДК "СОРМОВО" 596,9 тысяч рублей. Причина подачи иска не уточняется. Дата заседания пока не назначена, иск подан 19 сентября 2019 года.

Напомним, Домоуправляющая компания Сормовского района также подозревается в уклонении от уплаты налогов на 268 млн рублей. По версии следствия, руководство компании применило схему минимизации налоговых обязательств путем переноса части налоговой нагрузки на подконтрольные и взаимосвязанные организации якобы самостоятельно осуществлявшие управление многоквартирными домами в Сормовском, Московском и Приокском районах.

Отметим, что генеральным директором управляющей компании является Николай Шумилков. Он также является депутатом Заксобрания Нижегородской области (заместитель председателя комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК).

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