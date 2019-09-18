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Общество

Местные депутаты одобрили инициативу по объединению Новинок с Нижним Новгородом

20 сентября 2019 16:10  [70] Общество

Депутаты Новинского сельсовета единогласно одобрили инициативу по преобразованию городского округа город Нижний Новгород путем его объединения с сельским поселением Новинский сельсовет Богородского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на главу администрации Новинок Дмитрия Денисова.

По его словам, все 10 депутатов, принявших участие в голосовании 18 сентября 2019 года, высказались за объединение.

Депутаты земского собрания Богородского района также в большинстве проголосовали за принятие такого решения. Инициативу поддержали 17 из 18 присутствовавших на заседании депутатов; один депутат воздержался.

Теперь в октябре предстоят публичные слушания по данному вопросу. Тогда жители Новинок смогут высказать свое мнение по поводу присоединения. Слушания пройдут в октябре.

Напомним, что данную инициативу депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили на заседании 18 сентября.

Территория площадью 48 тысяч кв.м. будет присоединена к Приокскому району. Там в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.

По данным администрации Нижнего Новгорода, присоединение не влечёт для города глобальных трат. Доходы города в таком случае увеличатся на 160,66 млн рублей, расходы - на 158,55 млн рублей. Профицит бюджета изменится на 2,11 млн рублей. Налоги для жителей Новинок не изменятся.

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