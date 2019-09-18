Устойчивый снежный покров в Нижнем Новгороде ожидается в ноябре Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Устойчивый снежный покров в Нижнем Новгороде ожидается в ноябре. Об этом 20 сентября сообщила журналистам начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Она добавила, что к концу текущей недели и в начале следующей в Нижнем Новгороде ожидаются снежные осадки, однако снег быстро растает, так как температура воздуха пока слишком высока для того, что бы снег остался лежать продолжительное время.

Специалист сообщила также, что в северных районах области снег выпадет уже завтра - 21 сентября. Он будет мокрым и также быстро растает.

Напомним, что с сегодняшнего дня и до конца недели в Нижнем Новгороде ночная температура будет ощущаться как 0°...-1°.