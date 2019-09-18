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Общество

Нижегородская делегация примет участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"

21 сентября 2019 10:05  [69] Общество

Со 2 по 5 октября в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет третий международный форум "Российская энергетическая неделя", в котором примет участие и делегация из Нижегородской области.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно информации, в рамках деловой программы планируется обсудить цели и задачи нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Экология", а также внедрение энергоэффективных и цифровых технологий при реализации национальных проектов.

Как пояснили в правительстве, особое внимание будет уделено региональной практике комплексного подхода к развитию городских пространств при реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого, форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной, угольной отрасли, а также нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

"Основная цель форума – демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики", - добавили в правительстве.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 16 сентября провел заседание регионального оргкомитета форума "Россия – спортивная держава".

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