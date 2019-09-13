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Спорт

Глеб Никитин провел заседание регионального оргкомитета форума "Россия – спортивная держава"

16 сентября 2019 18:35  [15] Спорт

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 16 сентября провел заседание регионального оргкомитета форума "Россия – спортивная держава". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Форум пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 11 октября 2019 года. В заседании оргкомитета приняли участие представители министерства спорта РФ.

Глеб Никитин отметил, что сейчас создано 15 направлений подготовки, которые касаются всех сторон организации форума: от логистики до обеспечения безопасности. Для участников и гостей разработана карта культурных и спортивных мероприятий, которые будут проходить в эти дни в Нижнем Новгороде. 11 октября на Стрелке пройдет концерт, куда смогут попасть все желающие.

"В рамках форума планируется провести общерегиональную зарядку, которую будут транслировать на телевидении и в интернете, а также множество других спортивных мероприятий. Среди них можно выделить Кубок России по мини-футболу, фестиваль скандинавской ходьбы, матчи чемпионата КХЛ и многое другое", - отметил Глеб Никитин.

Также в дни проведения форума в Нижнем Новгороде пройдет первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу. Площадкой для него станет ФОК "Мещерский". Ожидается, что в Чемпионате примут участие около 150 спортсменов из 30 стран.

Глеб Никитин выразил уверенность, что регион сможет провести форум на высоком уровне, это даст импульс развитию спортивной инфраструктуры Нижегородской области.

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