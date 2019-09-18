Итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям 2019 года подведены в Нижегородской области Общество

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, получившей широкое общественное признание завершен в Нижегородской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Согласно информации, в конкурсе в нынешнем году приняли участие 180 учителей, в том числе 131 – городских (72,8%), 49 – сельских (27,2%). Победителями конкурса, получающими премии за счет субсидий из федерального бюджета на основании квоты, являются 19 учителей из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, городского округа Сокольский, а также из Вадского, Богородского, Воротынского, Городецкого и Кстовского муниципальных районов. В их числе три учителя биологии, два - русского языка и литературы, три преподавателя иностранного языка, три - истории и обществознания, три - географии, один - химии, один - начальных классов, один - экологии, один - изобразительного искусства, один - физической культуры.

Кроме того, еще 66 педагогов были отмечены на региональном уровне. Они получат премии за счет областного бюджета.

"Средства на выплату премий в размере 200 тысяч рублей будут перечислены непосредственно министерством просвещения России на личные счета 19 учителям конкурса. Из средств правительства Нижегородской области 66 учителей получат грант в размере 96 тысяч рублей. Награждение победителей состоится в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя", - добавили в правительстве.

Ранее сообщалось о том, что нижегородские учителя предложили меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов.

СПРАВКА:

На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Важно, что учитель, получивший денежное поощрение, имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет.

Количество премий лучшим учителям для каждого из субъектов страны определяется министерством просвещения Российской Федерации. В частности, для Нижегородской области на 2019 год была определена квота 19 премий.