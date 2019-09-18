Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2019 13:19  [88] Итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям 2019 года подведены в Нижегородской области
21 сентября 2019 11:12  [107] Свинина, рис и овощи подешевели в Нижегородской области
21 сентября 2019 10:05  [88] Нижегородская делегация примет участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"
21 сентября 2019 09:01  [226] Нижегородские синоптики рассказали об особенностях предстоящей зимы
20 сентября 2019 18:19  [690] Меняющийся климат планеты несет опасность для Нижегородской области, - синоптики
20 сентября 2019 18:16  [150] "Единая Россия" добьется закрытия работающих на первых этажах домов "наливаек"
20 сентября 2019 17:33  [280] "Нижегородская область может быть примером для других регионов по качеству дорожных работ", - Владимир Афонский
20 сентября 2019 17:21  [213] Устойчивый снежный покров в Нижнем Новгороде ожидается в ноябре
20 сентября 2019 16:10  [191] Местные депутаты одобрили инициативу по объединению Новинок с Нижним Новгородом
20 сентября 2019 15:44  [236] Сотрудники ЕРКЦ рассказали жителям Кстова о преимуществах "личного кабинета"
Общество

Итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям 2019 года подведены в Нижегородской области

21 сентября 2019 13:19  [88] Общество

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, получившей широкое общественное признание завершен в Нижегородской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Согласно информации, в конкурсе в нынешнем году приняли участие 180 учителей, в том числе 131 – городских (72,8%), 49 – сельских (27,2%). Победителями конкурса, получающими премии за счет субсидий из федерального бюджета на основании квоты, являются 19 учителей из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, городского округа Сокольский, а также из Вадского, Богородского, Воротынского, Городецкого и Кстовского муниципальных районов. В их числе три учителя биологии, два - русского языка и литературы, три преподавателя иностранного языка, три - истории и обществознания, три - географии, один - химии, один - начальных классов, один - экологии, один - изобразительного искусства, один - физической культуры.

Кроме того, еще 66 педагогов были отмечены на региональном уровне. Они получат премии за счет областного бюджета.

"Средства на выплату премий в размере 200 тысяч рублей будут перечислены непосредственно министерством просвещения России на личные счета 19 учителям конкурса. Из средств правительства Нижегородской области 66 учителей получат грант в размере 96 тысяч рублей. Награждение победителей состоится в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя", - добавили в правительстве.

Ранее сообщалось о том, что нижегородские учителя предложили меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов.

СПРАВКА:

На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Важно, что учитель, получивший денежное поощрение, имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет.

Количество премий лучшим учителям для каждого из субъектов страны определяется министерством просвещения Российской Федерации. В частности, для Нижегородской области на 2019 год была определена квота 19 премий.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph