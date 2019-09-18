Новорожденного зебренка из нижегородского зоопарка назовут Зазу Общество

Фото пресс-службы зоопарка

Нижегородцы выбрали имя для родившегося в в августе в зоопарке "Лимпопо" зебренка. Его назовут Зазу.

Об этом сообщается на официальной странице нижегородского зоопарка в соцсети, где завершилось голосование за имя для животного.

Напомним, в качестве вариантов также были предложены имена Майс и Шелдон.

"Дорогие друзья, мы благодарим всех, кто предлагал свои варианты имени для зебры! А также тех, кто голосовал за один из трёх выбранных нами вариантов", - обратились к нижегородцам представители зоопарка.

Ранее сообщалось о том, что фотоловушки в Керженском заповеднике, возможно, зафиксировали выпущенных из нижегородского зоопарка медвежат