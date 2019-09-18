Новорожденного зебренка из нижегородского зоопарка назовут Зазу

Фото пресс-службы зоопарка
Нижегородцы выбрали имя для родившегося в в августе в зоопарке "Лимпопо" зебренка. Его назовут Зазу.
Об этом сообщается на официальной странице нижегородского зоопарка в соцсети, где завершилось голосование за имя для животного.
Напомним, в качестве вариантов также были предложены имена Майс и Шелдон.
"Дорогие друзья, мы благодарим всех, кто предлагал свои варианты имени для зебры! А также тех, кто голосовал за один из трёх выбранных нами вариантов", - обратились к нижегородцам представители зоопарка.
Ранее сообщалось о том, что фотоловушки в Керженском заповеднике, возможно, зафиксировали выпущенных из нижегородского зоопарка медвежат
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