Нижегородский метрополитен хочет увеличить стоимость проезда Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Руководство метрополитена в Нижнем Новгороде планирует увеличить стоимость проезда. Об этом телекомпании "Волга" сообщил директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев.

Он пояснил, что при стоимости проезда в 28 рублей эту сумму часто не платят, поскольку по безналичной оплате стоимость проезда обходится в 26 рублей, кроме того в метро действуют льготные проездные. Таким образом, средняя стоимость проезда на одного человека выходит в среднем по цене в 21 рубль. Однако, по подсчетам экономистов метрополитена, себестоимость поездки оценивается в 56 рублей.

В связи с этим МП "Нижегородское метро" направило в Региональную службу по тарифам документы, связанные с расчетом себестоимости перевозки пассажиров и обоснование необходимости повышения стоимости проезда. Вопрос необходимости пересмотра стоимости будет решен после анализа заявки метрополитена.

Напомним, что с начала 2019 года доходы нижегородского метро составили 711 млн рублей, а расходы – уже 1,7 млрд рублей.

В настоящее время у метрополитена существуют проблемы, связанные с ремонтом тоннельного и путевого хозяйства, трансформаторными подстанциями и необходимостью замены кабельных линий, срок эксплуатации которых уже истек. Кроме того, нужно содержать службу безопасности метрополитена, обеспечить работу камер видеонаблюдения.

Помимо этого, требуется замена рельсов, установка оборудования для снижения уровня шума от метро в жилой застройке на проспекте Ленина, проведение мероприятий для недопущения разрушения тоннельных конструкций.