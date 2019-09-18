"ТНС энерго НН" информирует о графиках работы мобильных офисов в октябре 2019 года Общество

ПАО "ТНС энерго НН", гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона, информирует клиентов о том, что в октябре 2019 года

мобильные офисы компании продолжат работу на территории Нижнего

Новгорода и Нижегородской области.

В компании напомнили, что мобильные офисы представляют собой передвижные клиентские центры, оборудованные компьютеризированным рабочим местом специалиста с доступом к базе данных лицевых счетов.

Воспользовавшись услугами мобильного офиса, можно передать показания приборов учета и оплатить потребленную электроэнергию, переоформить лицевой счет в связи со сменой собственника жилого помещения, подать заявку на опломбировку или перепрограммирование счетчика, оформить перерасчет в связи с неправильно поданными показаниями, а также получить консультации квалифицированных специалистов по любым вопросам, связанным с энергоснабжением.

Подробная информация о графиках работы мобильных офисов находится на информационных досках Центров обслуживания клиентов, на сайте гарантирующего поставщика nn.tns-e.ru, раздел "Мобильные офисы". Также о работе мобильного офиса в конкретном населенном пункте можно узнать по телефону контактного центра 8 (831) 233-09-70 (пн.-пт. с 9:00 до 19:00, кроме дней приема показаний с 23 по 25 число месяца).

Арзамасское отделение

1 октября - Шатковский р-н, с. Елховка, ул. Молодежная, д. 6 (магазин), 9:00- 15:00;

2 октября - Шатковский р-н, с. Смирново, ул. Советская, д. 34 (администрация), 10:00- 14:30;

3 октября - Шатковский р-н, с. Шарапово, ул. Центральная, д. 90, 10:00- 14:30;

4 октября - Шатковский р-н, с. Новое Иванцево, ул. 60 лет СССР, д. 50, 9:30- 14:30;

7 октября - Первомайский р-н, с. Б.Макателем, ул. Молодежная, д. 6 (администрация), 9:00- 15:00;

8 октября - Арзамасский р-н, с. Виняево, ул. Варганова, д. 110Б (магазин), 9:00- 15:00;

9 октября - Арзамасский р-н, с. Котиха, ул. Кирова, д. 16 (магазин), 9:00 – 15:00;

10 октября - Арзамасский р-н, с. Вторусское, ул. Кооперативная, д. 32А (администрация), 9:00- 15:00;

11 октября - Арзамасский р-н, с. Водоватово, пл. Кирова, д. 22 (администрация), 9:00- 14:30;

14 октября - Перевозский р-н, д. Крутое, ул. Новая Линия, д. 14 (магазин), 9:30-15:00;

15 октября - Арзамасский р-н, с. Мотовилово, ул. Лесная, д. 1 (администрация), 9:00-15:00;

16 октября - Перевозский р-н, с. Ичалки, пл. Кирова, д. 7 (администрация), 10:00-14:30;

17 октября - Арзамасский р-н, с.Шатовка,, д. 3 (администрация), 9:00-15:00;

18 октября - Арзамасский р-н, с. Новый Усад, ул. Юбилейная, д.20 (администрация), 9:00-14:30;

21 октября - Арзамасский р-н, с. Слизнево, ул. Школьная, д.2, 9:00-15:00;

22 октября - Арзамасский р-н, с.Большое Туманово, пл. Победы, д. 26 (администрация), 9:00-15:00;

23 октября - Перевозский р-н, с. Вельдеманово, ул. Молодежная, д. 4 (ДК), 9:30-14:30;

24 октября - Арзамасский р-н, с. Беговатово, ул. 1 Мая, д. 50, 9:00-15:00;

25 октября - Арзамасский р-н, д. Березовка, ул. Школьная, д. 17 (администрация), 9:00-14:30;

28 октября - Арзамасский р-н, с. Веригино, пл.Широкая, д.40А (около храма); 9:00-15:00;

29 октября - Арзамасский р-н, с. Кичанзино, ул. Советская, д. 91 (около храма), 9:00-15:00;

30 октября - Арзамасский р-н, с. Хватовка, ул. Кооперативная, д. 138 (магазин), 9:00-15:00;

31 октября - Арзамасский р-н, с. Кирилловка, ул. Лесная, д.4 (администрация), 9:00-15:00.

Перерыв с 12:00 до 12:45.

Балахнинское отделение

1 октября - Ковернинский р-н, р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, стоянка напротив д. 19, 10:00- 15:30;

2 октября - Сокольский р-н, р.п. Сокольское, ул. Строителей (автостанция), 10:00- 15:00;

3 октября - Ковернинский р-н, д. Семино, ул. Центральная, д. 3, 9:00 - 15:30;

4 октября - р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, стоянка напротив д. 19, 10:00- 14:00;

7 октября - Чкаловский р-н, с. Котельницы, ул. Центральная, д. 7, 9:30- 15:30;

8 октября - Ковернинский р-н, р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, стоянка напротив д. 19, 10:00- 15:30;

9 октября - Чкаловский р-н, с. Катунки, ул. Чкалова, д.1, 9:30- 15:30;

10 октября - Ковернинский р-н, д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 19 (администрация), 10:00- 15:30;

11 октября - р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, стоянка напротив д. 19, 10:00- 14:00;

14 октября - Городецкий р-н, д.Федурино, ул.Центральная, д.17, 9:00-16:00;

15 октября - Ковернинский р-н, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, стоянка напротив д. 19, 10:00-15:30;

16 октября - Сокольский р-н, р.п.Сокольское, ул.Строителей (автостанция), 10:00-15:00;

17 октября - Ковернинский р-н, д.Семино, ул.Центральная, д.3, 10:00-15:30;

18 октября - Ковернинский р-н, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, стоянка напротив д. 19, 10:00-14:00;

21 октября - Городецкий р-н, п.им. Тимирязева, ул. Молодежная, д. 1, 9:00-16:00;

22 октября - Ковернинский р-н, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.19 (автостоянка); 10:00-15:30;

23 октября - Чкаловский р-н, с. Катунки, ул. Чкалова, д.1, 9:30-15:30;

24 октября - Ковернинский р-н, д. Семино, ул. Центральная, д. 3, 10:00-15:30;

25 октября - Ковернинский р-н, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, автостоянка напротив д.19, 10:00-14:00;

28 октября - Чкаловский р-н, с. Чистое, ул. Ленина, д.9А, 9:30-15:30;

29 октября - Ковернинский р-н, р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, автостоянка напротив д. 19, 10:00-15:30;

30 октября - Сокольский р-н, р.п. Сокольское, ул. Строителей (автостанция), 10:00-15:00;

31 октября - Ковернинский р-н, д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 19 (администрация), 10:00-15:30.

Перерыв с 12:00 до 12:45.

Выксунское отделение

1 октября - Дивеевский р-н, с. Ивановское, ул. Микрорайон, д. 9 (администрация), 10:00- 15:00;

2 октября - Кулебакский р-н, с. Саваслейка, ул. Советская (Комбинат бытового обслуживания), 10:00- 15:00;

3 октября - Навашинский р-н, с. Новошино, ул. Советская, д. 31А (администрация), 9:30- 15:00;

4 октября - Ардатовский р-н, п. Мухтолово, пер. Центральный, д. 1 (администрация), 10:00- 13:30;

7 октября - Вачский р-н, с. Новоселки, ул. Ленина, д.52 (магазин "Ладья"), 10:00- 15:00;

8 октября - Вознесенский р-н, с. Нарышкино, ул. Степана Разина, д. 4Б (магазин), 10:00- 15:00;

9 октября - Дивеевский р-н, п. Сатис, ул. Первомайская, д. 35Б (магазин "Пятерочка"), 10:00- 15:00;

10 октября - Кулебакский р-н, п. Первомайский, ул. Зеленая, д. 1А (клуб), 10:00- 15:00;

11 октября - Выксунский р-н, с. Новодмитриевка, пл. Административная, д. 7 (администрация), 9:00-14:00;

14 октября - Навашинский р-н, с. Ефаново, ул. Советская, д.95 (магазин), 9:30- 15:00;

15 октября - Ардатовский р-н, п.Мухтолово, пер. Центральный, д.1 (администрация), 10:00-15:00;

16 октября - Кулебакский р-н, с.Саваслейка, ул.Советская (Комбинат бытового обслуживания), 10:00-15:00;

17 октября - Навашинский р-н, с. Натальино, ул.Кооперативная, д.37 (почта), 9:30-15:00;

18 октября - Выксунский р-н, р.п.Виля, пл.Культуры, д.8 (администрация), 9:00-14:00;

21 октября - Ардатовский р-н, п. Мухтолово, ул. Зои Космодемьянской, д. 65 (Сбербанк), 10:00-15:00;

22 октября - Вачский р-н, с. Филинское, ул. Болоьничная, д. 15 (администрация), 10:00-15:00;

23 октября - Вознесенский р-н, с. Аламасово, ул. Ленина, д. 46А (магазин), 10:00-15:00;

24 октября - Дивеевский р-н, с. Глухово, ул. Почтовая, д. 69А (сельсовет), 10:00-15:00;

25 октября - Выксунский р-н, р.п. Досчатое, мкр.Приокский, д.13А (администрация), 9:00-14:00;

28 октября - Кулебакский р-н, р.п.Велетьма, ул. Первомайская, д. 74А (администрация), 10:00-15:00;

29 октября - Навашинский р-н, с. Новошино, ул. Клубная, д. 6А (библиотека), 9:30-15:00;

30 октября - Ардатовский р-н, п. Мухтолово, пер.Центральный, д.1 (администрация), 10:00-15:00;

31 октября - Вачский р-н, с. Арефино, ул. Кооперативная, д. 10 (администрация), 10:00-15:00

Перерыв с 12:00 до 12:45.

Городское отделение

1 октября - г.Нижний Новгород, по. Сортировочный, ул. Гороховецкая, д. 40 (ЖЭУ), 9:00- 16:00;

2 октября - Володарский р-н, п. Ильино, ул. Почтовая, д. 5 (почта), 9:00- 16:00;

3 октября - г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д. 22Б (ТЦ), 9:00- 16:00;

4 октября - Володарский р-н, г. Володарск, ул. Калининская, д.6, 9:00-14:45;

7 октября - Володарский р-н, п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 23 (администрация), 9:00- 16:00;

8 октября - г. Нижний Новгород, Мещерский б-р, д. 10Б (ТЦ), 9:00- 16:00;

9 октября - Володарский р-н, р.п. Решетиха, ул. Кирова, д.1А (ТЦ), 9:00-16:00;

10 октября - Борский р-н, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 36А (администрация), 9:00-16:00;

11 октября - Володарский р-н, р.п. Горбатовка, ул. Школьная, д. 25 (администрация), 9:00- 14:45;

14 октября - Володарский р-н, р.п. Фролищи, ул. Школьная, д. 3 (администрация), 9:00- 16:00;

15 октября - г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д. 22Б (ТЦ), 9:00-16:00;

16 октября - Володарский р-н, пгт. Центральный, ул.Комсомольская, д.5(почта), 9:00-16:00;

17 октября - г. Нижний Новгород, Мещерский б-р, д.10Б (ТЦ), 9:00-16:00;

18 октября - Володарский р-н, г. Володарск, ул. Калининская, д. 6, 9:00-14:45;

21 октября - Володарский р-н, пгт. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 1 (администрация), 9:00-16:00;

22 октября - г. Нижний Новгород, Мещерский б-р, д.10Б (ТЦ), 9:00-16:00;

23 октября - Володарский р-н, п. Золино, ул. Школьная, д. 24 (школа), 9:00-16:00;

24 октября - Борский р-н, п.Большое Пикино, ул.1 Мая, д.10 (ДК), 9:00-16:00;

25 октября - Володарский р-н, п. Смолино, ул.1 Мая, д.2 (администрация), 9:00-14:45;

28 октября - Володарский р-н, с.Мячково, ул. Советская, д. 17 (около кафе "Русь"), 9:00- 16:00;

29 октября - г. Нижний Новгород, Мещерский б-р, д. 10Б (ТЦ), 9:00-16:00;

30 октября - Володарский р-н, пгт. Юганец, ул. Центральная, д. 18 (магазин), 9:00- 16:00;

31 октября - г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.2А (магазин), 09:00-16:00;

Перерыв с 12:00 до 12:45.

Кстовское отделение

1 октября - Богородский р-н, с. Каменки, ул. Молодежная, д. 27 (администрация), 9:30- 15:00;

2 октября - Павловский р-н, с Ярымово, д.19 (центр), 9:30- 16:00;

3 октября - Сосновский р-н, пгт. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 11, 9:30- 15:00;

4 октября - Павловский р-н, с. Абабково, ул. Центральная, д. 286 (администрация), 9:30 - 14:00;

7 октября - Воротынский р-н, с. Белавка, ул. Горького, д. 38 (администрация),10:00-15:00;

8 октября - Кстовский р-н, с. Запрудное, ул. Юбилейная, д. 17 (администрация), 9:00- 15:30;

9 октября - Кстовский р-н, п. Дружный, д. 3, 9:30- 16:00;

10 октября - Б.Мурашкинский р-н, с. Григорово, ул. Центральная, д. 40 (ТЦ "Слобода"), 9:30- 15:00;

11 октября - Кстовский р-н, п. Новоликеево, ул. Ленина, д. 3 (администрация), 9:30-15:00;

14 октября - Д.Константиновский р-н, п. Нижегородец, ул.Зеленая, д.47 (администрация), 9:30-15:30;

15 октября - Воротынский р-н, п. Красная Горка, ул.Советская, д.25, 10:00-14:30;

16 октября - Кстовский р-н, д.Подлесово, д.4 (универмаг), 9:30-16:00;

17 октября - Лысковский р-н, с. Бармино, ул. Полевая, д.10 (ДК), 9:30-15:00;

18 октября - Кстовский р-н, д.Афонино, ул. Магистральная, д. 309, 9:00-15:00;

21 октября - Сосновский р-н, пгт. Сосновское, ул.1 Мая, д. 11, 9:00-15:00;

22 октября - Павловский р-н, г. Ворсма, ул. Ленина, д. 129 (ТЦ "Надежда"), 10:00-14:30;

23 октября - Павловский р-н, г. Горбатов, ул. Советская, д. 23 (магазин "Дарина"), 9:00-16:00;

24 октября - Павловский р-н, д. Ясенцы, ул. Центральная, д. 43 (администрация), 9:30-15:00;

25 октября - Богородский р-н, с. Дуденево, ул. Речников, д. 22 (площадь), 9:30-15:00;

28 октября - Богородский р-н, с.Хвощевка, ул. Центральная, д. 72 (ДК), 9:00-16:00;

29 октября - Павловский р-н, с. Грудцино, ул.Школьная, д.14 (администрация), 9:30-15:00;

30 октября - Богородский р-н, п. Новинки, ул. Центральная, д.5 (администрация), 9:30-16:00;

31 октября - Богородский р-н, с. Каменки, ул. Молодежная, д. 27 (площадь), 9:30-15:00.

Перерыв с 12:00 до 12:45.

Семеновское отделение

1 октября - Борский р-н, с. Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д. 16, 10:00- 14:30;

2 октября - Борский р-н, п. Рустай, ул. Пионерская, д. 15А(администрация), 11:00-13:30;

3 октября - Краснобаковский р-н, п. Ветлужский, ул. Кооперативная, д. 48А (здание ОВД), 10:00- 14:30;

4 октября - Борский р-н, п. Керженец, ул. Мира, д. 1 (магазин), 10:30- 14:30;

7 октября - Борский р-н, п. Красная Слобода, ул. Центральная, д. 24 (остановка), 10:30- 14:30;

8 октября - Воротынский р-н, п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 13 (ЖКХ), 11:30 -13:00;

9 октября - Краснобаковский р-н, п. Пруды, ул. Центральная, д. 17 (администрация), 10:00- 14:00;

10 октября - Лысковский р-н, с. Валки, ул. Советская, д.25 (администрация), 11:00- 13:00;

11 октября - Семеновский р-н, д. Малое Зиновьево, ул. Колхозная, д. 127 (администрация), 9:30- 14:30;

14 октября - Семеновский р-н, ст. Тарасиха, ул. Школьная, д. 1А (администрация), 9:30-15:00;

15 октября - Краснобаковский р-н, п.Шеманиха, ул. Свободы, д. 1 (ж/д вокзал), 10:00-14:30;

16 октября - Борский р-н, п.Железнодорожный, ул.Центральная, д.8 (магазин), 10:00-14:30;

17 октября - Воскресенский р-н, с. Староустье, ул.Полевая, д.8 (администрация), 10:00-14:30;

18 октября - Семеновский р-н, д.Пафнутово, ул.Ивана Козлова, д.7 (администрация), 9:30-14:00;

21 октября - Краснобаковский р-н, с. Носовая, ул. Клубная, д. 74 (почта), 10:00-14:30;

22 октября - Борский р-н, с. Спасское, ул. Центральная, д. 82 (администрация), 10:30-14:30;

23 октября - Воскресенский р-н, с.Богородское, ул. Комсомольская, д. 9А (администрация), 10:30-14:30;

24 октября - Краснобаковский р-н, п. Пруды, ул. Центральная, д. 17 (администрация), 10:00-14:30;

25 октября - Семеновский р-н, р.п.Сухобезводное, ул. Советская, д. 40 (администрация), 9:30-14:00;

28 октября - Борский р-н, с. Селищи, ул. Совхозная, д. 41 (магазин), 10:30-14:00;

29 октября - Борский р-н, п.Неклюдово, кв.Дружбы, д. 12А (аптека), 10:30-14:30;

30 октября - Воротынский р-н, с. Михайловское, ул. Победы, д. 8А (администрация), 11:30-13:00;

31 октября - Семеновский р-н, с. Ильино-Заборское, ул. Медведева, д.2 (администрация), 10:00-15:00.

Перерыв с 12:00 до 12:45.

Сергачское отделение

1 октября - Гагинский р-н, с. Покров, ул. Центральная, д.7 (магазин), 9:30- 15:00;

2 октября - Пильнинский р-н, с. Бортсурманы, ул. Нагорная, д. 29 (магазин), 9:30 - 15:00;

3 октября - Бутурлинский р-н, с. Ягубовка, ул. Советская, д. 1 (администрация), 9:30- 15:00;

4 октября - Пильнинский р-н, с. Медяна, ул. Революции, д. 9 (магазин), 9:30- 15:00;

7 октября - Бутурлинский р-н, с. Сурадеево, ул. Победы, д.43А (магазин), 9:30- 15:00;

8 октября - Пильнинский р-н, с. Малое Андосово, ул. Мичурина, д. 16В (магазин), 9:30- 15:00;

9 октября - Гагинский р-н, с. Ломакино, ул. Советская, д. 15 (магазин), 9:30- 15:00;

10 октября - Бутурлинский р-н, с. Кремницкое, ул. Школьная, д. 36Б (администрация), 9:30- 15:00;

11 октября - Пильнинский р-н, с. Барятино, ул. Фролова, д.8 (магазин), 9:30- 15:00;

14 октября - Гагинский р-н, с. Тарханово, ул. Центральная, д. 16 (магазин), 9:30- 15:00;

15 октября - Бутурлинский р-н, с.Каменищи, ул.1 Мая, д.42 (магазин), 9:30-15:00;

16 октября - Пильнинский р-н, с. Наваты, ул.Большая, д.1 (магазин), 9:30-15:00;

17 октября - Гагинский р-н, с. Ушаково, ул. Октябрьская, д.1 (магазин), 9:39-15:00;

18 октября - Бутурлинский р-н, с. Кетрось, ул.Новая, д.5 (магазин), 9:30-15:00;

21 октября - Пильнинский р-н, с. Столбищи, ул. Школьная, д. 49 (магазин), 9:30-15:00;

22 октября - Бутурлинский р-н, с. Яковлево, ул. Мира, д. 64А (магазин), 9:30-15:00;

23 октября - Гагинский р-н, с. Итманово, ул. Центральная, д. 2 (магазин), 9:30-15:00;

24 октября - Пильнинский р-н, с. Тенекаево, ул. Советская, д.81 (магазин), 9:30-15:00;

25 октября - Бутурлинский р-н, с.Большая Якшень, ул. Спортивная, д.1А (магазин), 9:30-15:00;

28 октября - Спасский р-н, д. Саблуково, ул. Центральная, д. 67, 9:30-15:00;

29 октября - Княгининский р-н, д.Большая Андреевка, ул. Новая, д. 3А (магазин), 9:30-15:00;

30 октября - Сергачский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, д.5 (администрация), 9:30-15:00;

31 октября - Краснооктябрьский р-н, с.Кечасово, ул. Советская, д. 69 (магазин), 9:30-15:00.

Перерыв с 12:00 до 12:45.

Шахунское отделение

1 октября - Тоншаевский р-н, п. Шерстки, ул. Полевая (центр), 10:00- 15:00;

2 октября - Шахунский р-н, п. Вахтан, ул. Ленина, д. 20, 10:00- 15:15;

3 октября - Шахунский р-н, п. Сява, ул. Кирова, д. 32, 10:00- 15:15;

4 октября - Тоншаевский р-н, р.п. Буреполом, ул. Октябрьская, д. 5, 10:00- 14:15;

7 октября - Шахунский р-н, п. Сява, ул. Кирова, д. 32, 10:00- 15:15;

8 октября - Ветлужский р-н, р.п. им.Калинина, ул.Ленина, д. 45, 11:00- 14:15;

9 октября - Шахунский р-н, п. Вахтан, ул. Ленина, д. 20, 10:00- 15:15;

10 октября - Шахунский р-н, п. Сява, ул. Кирова, д. 32, 10:00- 15:15;

11октября - Тоншаевский р-н, п. Пижма, ул. Кирова, д. 45А, 9:30- 14: 45;

14 октября – Шахунский р-н, п. Вахтан, ул. Ленина, д. 20, 10:00- 15:15;

15 октября - Тоншаевский р-н, п.Шерстки, ул.Полевая (центр), 10:00-15:15;

16 октября - Шахунский р-н, п.Вахтан,ул. Ленина, д. 20, 10:00-15:15;

17 октября - Шахунский р-н, п.Сява, ул.Кирова, д.32, 10:00-15:15;

18 октября - Тоншаевский р-н, р.п.Буреполом, ул.Октябрьская, д.5, 10:00-14:15;

21 октября - Шахунский р-н, п. Сява, ул. Кирова, д. 32, 10:00-15:15;

22 октября - Ветлужский р-н, р.п.им. Калинина, ул. Ленина, д. 45, 11:00-14:15;

23 октября - Шахунский р-н, п. Вахтан, ул. Ленина, д. 20, 10:00-15:15;

24 октября - Шахунский р-н, п. Сява, д. 32, 10:00-15:15;

25 октября - Тоншаевский р-н, п. Пижма, ул. Кирова, д. 45А, 9:30-14:45;

28 октября - Шахунский р-н, п. Вахтан, ул. Ленина, д. 20, 10:00-15:15;

29 октября - Тоншаевский р-н, п. Шерстки, ул. Полевая (центр), 10:00-15:00;

30 октября - Шахунский р-н, п. Вахтан, ул. Ленина, д. 20, 10:00-15:15;

31 октября - Шахунский р-н, п. Сява, ул. Кирова, д. 32, 10:00-15:15.

Перерыв с 12:00 до 12:45.