Последние новости рубрики Происшествия
23 сентября 2019 09:28  [79] Два человека погибли в результате пожара в Большеболдинском районе
22 сентября 2019 11:06  [1144] Массовое ДТП из семи машин произошло на ул.Бекетова
20 сентября 2019 17:06  [227] Псевдомаг из телешоу обманул нижегородскую пенсионерку на 80 тысяч рублей
20 сентября 2019 12:42  [398] Грузовик перевернулся на ул. Белинского 20 сентября
20 сентября 2019 09:52  [385] СУ СК возбудил уголовное дело по факту фальсификации отчетности нижегородским банком "Ассоциация"
20 сентября 2019 09:34  [227] Житель Володарска до смерти избил своего знакомого
20 сентября 2019 09:22  [317] Автоледи сбила лошадь в Нижнем Новгороде
19 сентября 2019 17:15  [422] Вагон грузового состава сошел с рельсов на Московском шоссе
19 сентября 2019 15:14  [301] Пять человек пострадали при столкновении Лада Гранта и Hyundai на ул.Ванеева
19 сентября 2019 13:02  [784] Подозреваемого в убийстве нижегородца Виктора Ворошилова в гаражах Ленинского района задержали по "горячим следам"
Происшествия

Два человека погибли в результате пожара в Большеболдинском районе

23 сентября 2019 09:28  [79] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли в результате пожара в Большеболдинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации спасателей, 22 сентября 2019 года в 13:30 поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в с. Чиресь. В результате пожара сгорела квартира на площади 96 кв.метров, погибли 2 человека.

Напомним, на прошлой неделе двое жителей Кулебак погибли на пожаре.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
18 сентября 2019 12:14  [269] Двое жителей Кулебак погибли на пожаре
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph