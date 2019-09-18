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Два человека погибли в результате пожара в Большеболдинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации спасателей, 22 сентября 2019 года в 13:30 поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в с. Чиресь. В результате пожара сгорела квартира на площади 96 кв.метров, погибли 2 человека.
Напомним, на прошлой неделе двое жителей Кулебак погибли на пожаре.
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