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Двое жителей Кулебак погибли на пожаре. Как сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области, по факту гибели возбуждено уголовное дело.
В ходе предварительного следствия установлено, что накануне около 6 утра, произошло возгорание в квартире № 33 дома № 24 по ул. Осенняя г. Кулебаки. Обнаружены трупы мужчины и женщины 1940 года рождения.
По предварительным данным причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Следователем СК назначены судебно-медицинские экспертизы потерпевших, а также судебная пожарно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
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