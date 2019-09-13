Двое жителей Кулебак погибли на пожаре Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Двое жителей Кулебак погибли на пожаре. Как сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области, по факту гибели возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия установлено, что накануне около 6 утра, произошло возгорание в квартире № 33 дома № 24 по ул. Осенняя г. Кулебаки. Обнаружены трупы мужчины и женщины 1940 года рождения.

По предварительным данным причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Следователем СК назначены судебно-медицинские экспертизы потерпевших, а также судебная пожарно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.