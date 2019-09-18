Щелоковский хутор открыли после благоустройства Культура и отдых

Фото: НРО "Единая Россия"

Щелоковский хутор открыли после благоустройства. Речь идет о завершении работ на территории второго и третьего озер. По словам депутата Государственной Думы, секретаря регионального отделения "Единой России" Дениса Москвина, теперь Щелоковский хутор имеет все шансы стать одним из любимых мест отдыха нижегородцев.

"Поручение, которое давали нам жители в 2018 году, выбрав Щелоковский хутор в качестве приоритетного объекта благоустройства, сегодня выполнено. За два года сделан очень большой объем работ. Особенно отрадно, что благоустройство было не тривиальным, не шаблонным, здесь действительно проявлен по-настоящему творческий подход, что делает это место еще более удивительным", - рассказал Денис Москвин на открытии общественного пространства после реконструкции.

Работы на объекте велись в рамках федеральной программы "Формирования комфортной городской среды" и партийного проекта "Городская среда".

По проекту на территории Щелоковского хутора обустроена дорожно-тропиночная сеть, был смонтирован деревянный настил вдоль второго озера, на водной поверхности установлен деревянный наплавной понтон – необычная прогулочная зона с лавочками. Кроме того, обустроен подход к роднику, на границе между Приокским и Советским районами. Там выложена площадка из бревен площадью 100 кв.м. Здесь также появилась спортивная площадка, детские игровые элементы. Установлены лавочки, инфостенды, лежаки и раздевалки. В зоне отдыха появилось освещение. Третье озеро оборудовано двумя вышками спасателей, а также современным туалетным модулем и медицинским пунктом.

"Дизайн, замечательное освещение, дорожки, площадки для занятий физкультурой, понтон – все выполнено в достаточно хорошем, красивом, современном стиле. Это знаковое место для всех жителей Нижнего Новгорода, и я уверен, что такой обновленный Щелоковский хутор станет еще более любимым местом отдыха для горожан", - сказал Денис Москвин.

В этом году на финансирование второй очереди благоустройства Щелоковского хутора на территории Советского района было выделено более 21 млн рублей.

Депутат Государственной Думы отметил, что масштабные работы по благоустройству территорий в регионе будут продолжены, и средства на это должны быть заложены в необходимых объемах.

"Программа "Формирование комфортной городской среды" очень востребована и закреплена федеральным законом, и деньги на нее будут выделяться, в том числе и Нижегородской области. Проблемы и трудности, конечно, существуют. И это связано с тем, что такого объема благоустройства у нас еще не было. Но хочу сказать, что по сравнению с 2018 годом, когда программа только началась, в 2019 году эта ситуация стала значительно лучше. Абсолютно уверен, что ни одна копейка бюджетных средств не пропадет, все эти деньги, которые выделены, будут освоены качественно, и появятся в виде вот таких благоустроенных общественных пространств, которое мы открывали сегодня", - подчеркнул он.

Денис Москвин поблагодарил всех, кто принимал участие в благоустройстве, и вручил благодарственные письма общественным контролерам, которые следили за ходом работ.

Работы по благоустройству Щелоковского хутора также велись и на территории Приокского района. 24 сентября там состоится торжественное открытие общественного пространства.

Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде работы ведутся на 138 дворовых территориях и 15 общественных пространствах: это вторые очереди благоустройства в парках и скверах, а также новые объекты. Всего же в Нижегородской области в этом году будут благоустроены 95 общественных пространств и 348 дворовых территорий.