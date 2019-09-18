Российско-японскую постановку по мотивам "Шопенианы" покажут в нижегородском театре оперы и балета 25 сентября

Российско-японскую постановку "Шопениана, или японские этюды" покажут в Нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина 25 сентября 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Это будет концерт - соло рояля с хореографической постановкой по мотивам балета на музыку Шопена "Шопениана". В концерте примут участие японская пианистка Канон Мацуда и аспирант Королевского колледжа музыки в Лондоне Дмитрий Калашников.
Игру музыкантов будут сопровождать балетная труппа театра в фантазийной хореографии японского балетмейстера Морихиро Ивата. Режиссером выступил заместитель директора по художественному руководству оперной труппой Дмитрий Белянушкин.
В программе прозвучат "12 этюдов" ор. 10, Первое h-moll ор. 20 и Второе b-moll ор. 31 скерцо Шопена.
Отмечается, что специально для концерта в Нижний Новгород привезут большой концертный рояль Yamaha.
В театре пояснили, что мероприятие проводится в преддверии года Российско-Японских межрегиональных и побратимских обменов, который объявлен в 2020-2021 году.
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Напомним, новый сезон открылся в нижегородском оперном театре 18 сентября.
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