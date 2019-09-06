Новый сезон откроется в нижегородском оперном театре 18 сентября Культура и отдых

Фото: министерство культуры Нижегородской области

Новый 85-й сезон откроется в нижегородском театре оперы и балета имени А.С.Пушкина 18 сентября 2019 года.

О планах на предстоящий сезон рассказали директор – художественный руководитель театра Александр Топлов и два заместителя директора - по художественному руководству оперной труппой Дмитрий Белянушкин и по художественному руководству балетной труппой Морихиро Ивата.

Сезон откроется 18 сентября оперой Мусоргского "Борис Годунов" (12+), постановка которой отмечает в этом году 25-летний юбилей.

Через неделю после открытия, 25 сентября, стоится первый проект, созданный новой командой. Это будет музыкально-хореографическая фантазия "Шопениана, или Японские этюды" (12+). Музыкальной основой хореографического концерта стали этюды Шопена. Впервые в Нижнем Новгороде зазвучит рояль Yamaha флагманской модели CFX. В проекте также примут участие балетмейстер-постановщик из Японии Морихиро Ивата, японские пианистка и балерина, а дети – подопечные благотворительного фонда "НОНЦ" выставят в театре рисунки на тему Японии.

Завершается работа над постановкой балета Качесова "Безымянная звезда", мировая премьера которого состоится 4 октября. Серьезная работа предстоит над постановкой балета Адана "Корсар". Морихиро Ивата отметил, что в своей постановке он приближает "Корсар" к поэме Байрона.

Дмитрий Белянушкин озвучил планы по работе с оперной труппой: в новом сезоне пройдет мастер-класс известного американского коуча Майкла Пола и большое прослушивание вокалистов. В апреле состоится премьера оперы Моцарта "Свадьба Фигаро" в постановке Белянушкина. Опера будет исполняться на итальянском языке.

Александр Топлов отметил большое значение фестиваля "Болдинская осень". В этом сезоне фестиваль пройдет в 33-й раз с привлечением новых интересных участников.

Подробнее обо всех постановках можно узнать на сайте театра.

Напомним, в июле этого года в театре назначили новых руководителей.