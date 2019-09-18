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Бизнес

Нижегородская прокуратура заблокировала более 40 сайтов по продаже дипломов и медсправок

23 сентября 2019 13:21  [100] Бизнес

Нижегородская прокуратура заблокировала более 40 сайтов по продаже дипломов и медицинских справок

Прокуроры установили четыре сайта, содержащие сведения о незаконной продаже документов об образовании, без фактического прохождения обучения по установленным законодательством образовательным программам. Пользователям предоставлялась возможность получить поддельные документы об образовании на бланках государственного образца.

Изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо подложного документа являются преступлениями, за которые предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Нижнего Новгорода в суд направлено заявление с требованиями о признании информации на интернет-сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд поддержал прокуратуру. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Всего по искам прокуратуры Нижегородским районным судом признана запрещенной к распространению информация, размещенная более чем на 42 интернет-сайтах, на которых пользователям также предлагалось приобрести поддельные медицинские документы без проведения обследований у специалистов в медицинских учреждениях, документы, подтверждающие трудовой стаж, трудовые книжки, документы об образовании.

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