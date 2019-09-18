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Спорт

Глеб Никитин поздравил нижегородок с успешным выступлением на ЧМ по художественной гимнастике

23 сентября 2019 15:35  [60] Спорт
Сестры Аверины

Сестры Аверины

Фото: с сайта министерства спорта РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил российскую сборную по художественной гимнастике с успешным выступлением на Чемпионате мира, который проходил в Баку с 16 по 22 сентября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

В составе сборной выступали четыре нижегородские спортсменки: Дина и Арина Аверины, Анастасия Максимова и Евгения Леванова.

"Удивительно, как год от года удаётся нашим спортсменкам достигать все новых вершин и развивать свой талант. Это свидетельство огромного труда и самоотдачи. Желаю продолжать движение вперед. Для них такие победы на международном уровне дают стимул работать над собственными достижениями", - сказал Глеб Никитин

На счету сборной России восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Из них золотые медали принесли нижегородки: Дина Аверина (мяч, булавы, лента и индивидуальное многоборье), сестры Аверины с Екатериной Селезневой в командном турнире, а также команда в групповом многоборье и в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Две серебряные медали завоевала Арина Аверина (индивидуальное многоборье, мяч).

Бронзовыми призерами стали Дина Аверина (обруч), а также команда в упражнениях с пятью мячами.

Российская команда заняла первое место в неофициальном медальном зачете.

Ранее сообщалось, что нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины завоевали золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира в Баку 17 сентября 2019 года..

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