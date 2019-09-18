Новое помещение "Всероссийского общества инвалидов" открыли в Дзержинске Общество

Новое помещение городской организации "Всероссийское общество инвалидов" открыли в Дзержинске 20 сентября 2019 года. В мероприятии приняли участие члены организации, глава города Иван Носков, представители администрации города и депутатского корпуса.

"Событие очень долгожданное для нас. Спасибо всем, кто помогал. Наконец-то мы можем проводить наши мероприятия в комфортном для нас помещении. В прошлом году мы отмечали юбилей, и впервые за много лет власть помогла нам и с помещением, и с ремонтом", – отметила председатель "Всероссийского общества инвалидов" Дзержинска Нина Наумова.

Администрация города предоставила организации помещение в "Центре общественной работы" на первом этаже. Там проведен косметический ремонт, обновлена мебель.

"Мы в дальнейшем намерены поддерживать вас, встречаться, обсуждать вашу деятельность. Если возникнут проблемы, мы будем искать пути их решения", - подчеркнул Иван Носков.

В завершении встречи глава города пообещал обеспечивать членов общества билетами на мероприятия, проводимые в городе.