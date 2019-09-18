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Общество

Фонтан на Черном пруду в Нижнем Новгороде открылся после ремонта

23 сентября 2019 17:53  [72] Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Фонтан в переулке Чернопрудском в Нижнем Новгороде открылся после восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Заместитель генерального директора ООО "ГИС" Сергей Быченков в ходе мероприятия сообщил, что восстановление фонтана заняло порядка одного месяца.

"По поручению мэра города Владимира Панова был проведен ряд мероприятий, в том числе обновлена чаша фонтана, подготовлено новое техническое помещение, выполнены гидравлические расчеты, установлена система очистки воды, являющаяся уникальной для нашего города, сделана ночная подсветка", - пояснил он.

Заместитель главы города Виктор Сдобняков отметил, что таким образом ремонт фонтанов в нагорной части города завершен.

В настоящее время одновременно производится реконструкция всех фонтанов Заречной части города: на улицах Есенина, Заречной, Никиты Рыбакова, Московском шоссе, площади Буревестника и проспекте Ильича

Напомним, реконструкция производится в рамках концессионного соглашения с ООО "Городские инженерные сети" (дочерней структуры ОАО "Нижегородский водоканал").

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