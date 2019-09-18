Дождевой сад появится в Нижнем Новгороде Общество

Дождевой сад появится в Автозаводском парке Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города.

Открытие сада состоится 28 сентября в рамках фестиваля "UrbanFest.Автозавод", который состоится в рамках программы "Автозавод. Культурный район". А 26 сентября в преддверии фестиваля пройдет открытое проектирование дождевого сада, в котором примут участие международная студенческая команда, студенты из ННГАСУ и их коллеги из Германии, а также местные жители.

Стоит отметить, что дождевой сад - это совокупность растений, которые сами очищают воду озера и дождевые стоки, в частности, поглощают тяжелые металлы. Растения будут посажены и в озере, и по его берегам. Местные жители выразили желание стать попечителями сада, и уже в последствие сами будут ухаживать за растениями.

Дождевой сад появится на озере "Земснаряд-2".

Как отметили организаторы мероприятия, опыт городского фестиваля "UrbanFest. Автозавод" поможет сформировать активное местное сообщество, участники которого поменяют отношение к собственным возможностям по преобразованию городской среды и своими руками создадут новое уникальное городское пространство

Напомним, эстафета "Культурного района" была передана Автозаводскому району из Сормовского района в День города. Мэр города Владимир Панов заявил, что главным результатом проекта считает сближение горожан. "Как люди становятся ближе, узнавая друг друга, так и мы узнали об интересных моментах истории Сормовского района, узнали о его жизни. Через события "Культурного района" прошло 15 тысяч нижегородцев. Было реализовано 70 проектов, из них 16 грантовых", - отметил глава.

Марафон культурных событий в Автозаводском районе стартовал в сентябре и завершится в декабре 2019 года. Среди победителей конкурса есть проекты в таких сферах, как театр, музыка, краеведение, архитектура, кино, история, современное искусство.