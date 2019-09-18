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Общество

Отопление дали в 55% домов Нижнего Новгорода

24 сентября 2019 13:51  [33] Общество

Отопление дали в 55% домов Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте жилья администрации. По состоянию на 8 утра 24 сентября 2019 года теплоснабжением обеспечено 4303 из 7755 многоквартирных домов.

Как рассказали специалисты, запущены 100% городских котельных, которые подают тепло в каждую вторую квартиру.

"Первыми теплоноситель стали получать социальные учреждения. На сегодняшний момент 93% нижегородских школ и 91% детских садов полностью обеспечены теплом. Лидерами по пуску тепла стали Сормовский, Советский, Приокский и Нижегородский районы, которые обеспечили начало отопительного сезона без замечаний во всех школах и детских садах. Отопление в жилые дома пущено в нормативные сроки, но по отдельным стоякам ведется дополнительная регулировка системы отопления", - пояснили в городском департаменте жилья.

Напомним, отопительный период 2019-2020 годов в Нижнем Новгороде стартовал с 23 сентября. Подача тепла учреждениям социальной сферы начата с 18 сентября.

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