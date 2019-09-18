Порядка пяти человек пострадали при столкновении трамвая с автобусом в Нижнем Новгороде 24 сентября Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка пяти человек пострадали при столкновении трамвая с автобусом в Нижнем Новгороде 24 сентября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Согласно информации, авария произошла около 12:00 на пл. Киселева в Автозаводском районе. В результате никто не погиб.

Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняются. Известно, что они были доставлены для осмотра в городскую клиническую больницу № 13.

На участке, где произошло ДТП, образовалась огромная пробка. Кроме того, было приостановлено движение трамваев. Как сообщили в МП "Нижегородэлектротранс", в 13:45 оно уже было восстановлено.