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Общество

Детскую площадку построили по инициативе жителей в селе Уренского района, - пресс-служба губернатора

24 сентября 2019 15:14  [87] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Детскую площадку построили по инициативе жителей в селе Семенове Уренского района, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области 24 сентября 2019 года.

Руководитель сельской инициативной группы Ольга Казакова рассказала, что за проект по строительству детской площадки "Мечта" проголосовало большинство жителей. Они контролировали ход работ и помогали при покраске площадки. Общая стоимость проекта - 149 тысяч рублей. Также в селе Большое Горево Уренского района были отремонтированы участки автодороги по регпрограмме поддержки местных инициатив (ППМИ).

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, программа по поддержке местных инициатив - одна из самых эффективных по своей сути.

"В принципе действия программы в наибольшей степени проявляется вовлеченность жителей: именно люди определяют, что конкретно нужно делать в первую очередь. Сейчас мы будем модернизировать программу. Например, решено дополнительно выделять региональные средства на ремонт в рамках проекта "Дорога к дому", который на данный момент разрабатывается. Он будет касаться дорог местного значения, и работать по примеру проекта по поддержке местных инициатив. Жители сами смогут выбирать, какие участки ремонтировать в приоритетном порядке", — сказал Глеб Никитин.

Также 24 сентября в рабочем поселке Уста Уренского района открыли центральную площадь после благоустройства. В этом году в рамках второго этапа на площади обустроили прогулочные дорожки, установили 6 лавочек, урны и фонари, также появился Wi-Fi, большая клумба и арт-объект – скульптура орла.

Всего в Нижегородской области в 2019 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив (ППМИ) будет реализовано почти 600 проектов.

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