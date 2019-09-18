Завод им.Свердлова в Дзержинске планирует купить для своих нужд автомобиль за 5 млн рублей Экономика

Фото: завод им. Я.М.Свердлова

Завод им.Свердлова в Дзержинске планирует купить для своих нужд автомобиль за 5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, автомобиль должен быть новым (не ранее 2019 года выпуска). Разгоняться не менее, чем до 195 км/ч. Салон планируется кожаный с вставками "под дерево". Предусмотрена мягкая светодиодная подсветка салона. Также в автомобиле должен быть четырехзонный климат-контроль с подогревом сидений, руля и лобового стекла, предусмотрено три розетки и беспроводное зарядное устройство.

Кроме того, отмечается, что автомобиль должен быть заправлен топливом в объеме не менее 10 литров.

Конкурс будет проходить в формате редукциона, то есть аукциона со снижением цены. Начальная цена – 4,99 млн рублей. Результаты будут подведены 1 октября 2019 года.

Получить автомобиль завод планирует к 21 октября.

Напомним, что в июле 2019 года ООО "Решение" было поручено обследовать 33 здания завода им. Свердлова в Дзержинске для оценки ущерба после взрыва. Согласно информации, начальная максимальная цена контракта составляла 4,9 млн рублей.