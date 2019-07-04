ООО "Решение" обследует здания завода им. Свердлова в Дзержинске для оценки ущерба Общество

Фото: с сайта завода им.Свердлова

ООО "Решение" обследует здания завода им. Свердлова в Дзержинске для оценки ущерба с обследованием их технического состояния. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Речь идет о 33 зданиях, построенных в период с 1967 по 1988 годы, разделенных на три категории в зависимости от того, что именно нужно обследовать. Так, в зданиях №542 и №542а следует оценить ущерб, нанесённый строительным конструкциям, оборудованию, инженерным коммуникациям и инфраструктуре, также необходимо разработать техническое заключение. В 29 зданиях нужно будет оценить ущерб, нанесенный окнам и воротам, еще в 12 — лишь обследовать строительные конструкции.



"Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций", - сказано в документации.



Согласно информации, начальная максимальная цена контракта составляет 4,9 млн рублей. Подрядчикам выбрано ООО "Решение". Все работы следует выполнить в срок 45 дней со дня заключения договора.

Напомним, что 31 августа 2018 года в здании цеха утилизации мин на заводе в Дзержинске произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.