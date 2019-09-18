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Экономика

Бывший поставщик топлива для НПАТа может обанкротиться

24 сентября 2019 17:17  [87] Экономика

Бывший поставщик топлива для МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) - ООО "Нефтьсервис-НН" – может обанкротиться. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Некая Елена Белякова, данные о которой скрыты, подала банкротный иск в отношении компании 20 сентября.

Сумма исковых требований составляет 67,8 млн. рублей.

Дата заседания на настоящий момент не назначена.

Напомним, в июне этого года МП "Нижегородпассажиравтотранс" взыскал с ООО "Нефтьсервис-НН" 17,4 млн рублей по иску о признании дополнительного соглашения к договору недействительным. Речь идет о деньгах, полученных компанией за поставку топлива.

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