НПАТ взыскал с "Нефтьсервис-НН" более 17 млн рублей Экономика

МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) взыскал с ООО "Нефтьсервис-НН" 17,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.



Иск о применении последствий недействительности сделки и взыскании 17,4 млн рублей удовлетворен 18 июня.



Речь идет о деньгах, полученных компанией за поставку топлива. Согласно информации, в качестве третьего лица в деле выступала администрация Нижнего Новгорода. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.



Ранее администрация обращалась с иском в суд на "Нижегородпассажиравтотранс" о признании допсоглашения к договору между НПАТ и "Нефтьсервис-НН" о поставках топлива недействительным.

Напомним, в марте прошлого года арбитражный суд наоборот взыскал с МП "Нижегородпассажиравтотранс" почти 68 млн рублей в пользу поставщика топлива ООО "Нефтьсервис-НН".

Кроме того, тогда же прокуратура проводила оперативное обследование в МП "Нижегородпассажиравтотранс" с целью выяснения обстоятельств изменения цен на топливо для МП в одностороннем порядке. До этого УЭБиПК ГУ МВД проводило оперативные мероприятия в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова.

Тогда Дмитрий Цыганков заявлял о том, что МП "Нижегородпассажиравтотранс" готовит исковое заявление в суд о взыскании штрафа за поставки топлива для автобусов-гармошек.