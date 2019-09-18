Публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода пройдут 10 октября Общество

Публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода пройдут 10 октября. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Слушания пройдут по адресу: кремль, корпус 5 (нижегородская администрация), большой зал, 2 этаж. Начало в 15:00.

Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала.

Напомним, с инициативой о включении Новинок Богородского района в территорию Нижнего Новгорода вышел глава города Владимир Панов.