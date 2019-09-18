Публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода пройдут 10 октября. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.
Слушания пройдут по адресу: кремль, корпус 5 (нижегородская администрация), большой зал, 2 этаж. Начало в 15:00.
Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала.
Напомним, с инициативой о включении Новинок Богородского района в территорию Нижнего Новгорода вышел глава города Владимир Панов.
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