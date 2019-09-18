Последние новости рубрики Общество
24 сентября 2019 19:28  [47] Нижний сегодня: главные события дня
24 сентября 2019 19:27  [39] Публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода пройдут 10 октября
24 сентября 2019 18:33  [92] Нижегородская область попала в число регионов, где больше всего пропадает детей и подростков
24 сентября 2019 16:45  [262] Куда звонить: в Нижнем Новгороде стартовала "горячая линия" по пуску тепла
24 сентября 2019 16:36  [130] Ремонт нижегородской детской поликлиники больницы № 39 планируется завершить в начале октября
24 сентября 2019 15:39  [152] Долги за тепловую энергию жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района превысили 1 млрд рублей
24 сентября 2019 15:14  [119] Детскую площадку построили по инициативе жителей в селе Уренского района, - пресс-служба губернатора
24 сентября 2019 14:42  [108] Администрация Дзержинска призвала жителей сообщать о свалках через интерактивную экокарту
24 сентября 2019 14:20  [111] "Работы в основном не завершены на тех домах, где идет капитальный ремонт систем отопления", - ГЖИ
24 сентября 2019 13:51  [274] Отопление дали в 55% домов Нижнего Новгорода
Общество

Публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода пройдут 10 октября

24 сентября 2019 19:27  [39] Общество

Публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода пройдут 10 октября. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Слушания пройдут по адресу: кремль, корпус 5 (нижегородская администрация), большой зал, 2 этаж. Начало в 15:00.

Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала.

Напомним, с инициативой о включении Новинок Богородского района в территорию Нижнего Новгорода вышел глава города Владимир Панов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph