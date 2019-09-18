С законопроектами о запрете "разливаек" вышли порядка 10 субъектов, в том числе и Нижегородская область, - Вадим Булавинов Политика

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Накануне агентство сообщало, что 24 сентября 2019 года депутаты государственной Думы практически единогласно приняли в первом чтении изменения в закон о так называемых "разливайках".

Законопроектом предлагается наделение субъектов РФ правом установления дополнительных условий розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Цель законопроекта – борьба с так называемыми "разливайками", которые в большинстве случаев являются причиной ухудшения криминальной обстановки и доставляют массу неудобств местным жителям. Если поправки будут приняты в трёх чтениях, у регионов появится возможность закрывать подобные точки.

С такой инициативой ранее выступали несколько субъектов, в том числе и депутаты Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом своим коллегам во время пленарного заседания напомнил депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов.

"Не сомневаюсь, что Государственной Думе будет правильно поддержать этот законопроект единогласно. С аналогичными законопроектами вышли порядка 10 субъектов, в том числе и Нижегородская область, и было бы справедливо, чтобы не только депутаты были авторами этого законопроекта, но и регионы, которые гораздо раньше вышли с такой инициативой. Иначе получается, что мы выхватываем пальму первенства у тех, кто сделал это раньше, и это не правильно и не корректно", - заявил депутат.

В первом чтении законопроект принят практически единогласно. За изменения проголосовали 385 депутатов, двое воздержались и никто не отдал свой голос против. Ко второму чтению, которое состоится в ближайшее время, авторам инициативы необходимо учесть внесённые поправки.