Транспортный налог для большегрузов планируется снизить на треть в Нижегородской области Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Транспортный налог для большегрузов планируется снизить на 30%. Информация об этом содержится в проекте изменений в закон Нижегородской области "О транспортном налоге" на сайте регионального правительства.

Согласно информации, инициатором изменений выступило региональное министерство финансов.

Суть поправок

Изменения касаются транспортных средств, осуществляющих магистральные междугородние или международные перевозки. Сумму налога для них предлагается уменьшить на 30% от суммы, уплаченной в данном налоговом периоде.

Важно, чтобы с года выпуска автомобиля на начало налогового периода прошло не более семи лет, он имел разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и был зарегистрирован в реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

Налоговая льгота предоставляется при условии, если средняя заработная плата в организации за предыдущий налоговый период превышает среднюю номинальную начисленную заработную плату в Нижегородской области за тот же налоговый период по данным Нижегородстата.

В настоящее время законопроект проходит необходимые экспертизы и общественные обсуждения. После этого он будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области.

Размер транспортного налога

Транспортный налог на грузовые автомобили рассчитывается по тому же принципу, что и для других машин - с учетом мощности двигателя и налоговой ставки региона.

На сегодняшний день по закону "О транспортном налоге" Нижегородской области, ставка транспортного налога для грузовых автомобилей составляет 22,5 рублей на одну лошадиную силу при мощности двигателя до 100 л.с., 36 рублей — для двигателей мощностью от 100 до 150 л.с., 45 рублей — для двигателей мощностью от 150 до 250 л.с., 58,5 рублей — для двигателей мощностью от 200 до 250 л.с. и 76,5 рублей — для грузовиков с двигателем мощнее 250 л.с..

Сроки уплаты

Срок уплаты транспортного налога для юридических лиц в Нижегородской области в 2019 году за 3 квартал 2019 года (9 месяцев) - до 31 октября 2019 года; за 4 квартал и весь 2019 год - 15 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 29 августа внесли поправки в региональный закон "О транспортном налоге", избавив многодетные семьи от уплаты налога за автобусы или микроавтобусы.