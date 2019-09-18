Рабочий погиб от удара током в Починковском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Рабочий погиб от удара током в Починковском районе. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 25 сентября 2019 года, уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее смерть по неосторожности).

В ходе предварительного следствия установлено, что при выполнении строительства линий связи на территории с. Василев Майдан Починковского района, потерпевший в составе бригады осуществлял строительно-монтажные работы по прокладке и монтажу кабеля по существующим опорам. Вследствие несоблюдения "Правил по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи", потерпевший получил удар электрическим током, от которого скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в августе того года рабочий погиб на стройке в Нижнем Новгороде, упав в шахту лифта. Была организована доследственная проверка.