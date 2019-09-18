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Экономика

Нижегородцам предложили поделиться идеями по развитию туризма в регионе

25 сентября 2019 13:35  [40] Экономика

Сбор предложений от жителей на портале "Команда Правительства" в рамках отбора в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере туризма и народных художественных промыслов стартовал 25 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы ждем предложений не только от нижегородцев, но и от гостей области. От тех людей, которым интересен, небезразличен наш регион. Вы можете разместить свои предложения о том, что властям нужно сделать, чтобы отдых в Нижегородской области был более комфортным, предложить свои маршруты и новые технологии в туристической сфере", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.  

Свои идеи по развитию туризма все желающие могут оставить в четырех блоках: туристический потенциал, туристические маршруты, народные художественные промыслы и цифровизация в туризме.

Сделать это можно до 16 октября. Часть предложений экспертная комиссия затем включит в качестве заданий для кандидатов в резерв – они должны будут предложить способы их реализации в ходе деловой игры в НИУ РАНХиГС и защиты проектов.

Напомним, что отбор в резерв кадров в сфере туризма и НХП стартовал на портале "Команда Правительства" 18 сентября и продлится до 17 октября 2019 года включительно.

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