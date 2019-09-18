Татьяна Гриневич возглавила нижегородское отделение партии "Справедливая Россия " Политика

Фото: с сайта партии

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Татьяна Гриневич возглавила нижегородское региональное отделение партии "Справедливая Россия". Об этом новый председатель сообщила НИА "Нижний Новгород" лично.

Она рассказала, что выборы проходили в формате тайного голосования. В нем принимали участие 48 делегатов среди членов партии. Решение о назначении Татьяны Гриневич на должность приняли единогласно.

Говоря о задачах, которые она перед собой ставит, председатель заявила, что "продолжит работать по программе, избранной партией, во благо народа".

Также она добавила, что в ближайшее время члены партии займутся подготовкой к выборам в нижегородскую Думу и руководящие органы районов области.

"Мы избрали новый Совет партии. Он будет состоять из 19 человек. За каждым членом совета будут закреплены территории, на которых он будет работать, в том числе с общественными организациями районов", - пояснила она.

Напомним, предыдущий председатель НРО "Справедливая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скончался в больнице им. Семашко 24 мая 2019 года.

СПРАВКА:

Татьяна Гриневич родилась 22 марта 1976 года в поселке Правдинск Балахнинского района Нижегородской области. В 1999 году окончила Нижегородский педагогический университет.

Является председателем совета местного отделения партии в Советском районе и членом совета регионального отделения.

До назначения Татьяна Гриневич была секретарем бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия".