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Бизнес

Налоговая служба пытается взыскать более 16 млн рублей с ТД "Нижегородец"

25 сентября 2019 16:30  [53] Бизнес

Налоговая служба пытается взыскать более 16 млн рублей с ООО ТД "Нижегородец". На сайте арбитражного суда Нижегородской области сообщается, что 24 сентября 2019 года был подан иск о банкротстве торгового дома.

Сумма исковых требований составляет 16,4 млн рублей. Дата заседания по делу пока не назначена.

По сведениям ЕГРЮЛ, до марта 2017 года учредителями компании были Владимир Гойхман и Максим Шапошников, являющиеся также учредителями ООО ТП "Нижегородец". В отношении руководства компании осенью 2018 года было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 511 млн рублей. Тогда СУ СК по Нижегородской области проводил проверку. По информации ведомства, руководство ООО ТП "Нижегородец" уклонилось от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

СПРАВКА:

Учредителями ООО Торговое предприятие "Нижегородец" являлись Владимир Гойхман (34,34%), Алсу Фахуртдинова (16,67%), Максим Шапошников (48,99%). По данным ЕГРЮЛ, 7 февраля 2018 года принято решение о ликвидации юрлица, ликвидатором является Вадим Смирнов. Основной вид деятельности - розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.

ООО Торговый дом "Нижегородец" зарегистрировано в 2013 году. Уставный капитал 10 млн рублей. Генеральный директор и единственный учредитель – Евгений Александрович Саватейкин. Основной вид деятельности также - торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.

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