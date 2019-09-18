Детский технопарк "Кванториум ГАЗ" открыли в Нижнем Новгороде 25 сентября Общество

Фото: Анастасия Макарычева

Детский технопарк "Кванториум ГАЗ" открыли в Нижнем Новгороде 25 сентября 2019 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии.

Он отметил особенность "Кванториума ГАЗ" в том, что рядом находится промышленный гигант - завод, где "можно на конкретных кейсах доводить задумки инженерного продукта через весь цикл до конкретного изделия. Здесь будет возможность подготовить новые инженерные кадры, которые так необходимы региону.

"В настоящее время в стране формируется система, позволяющая находить и раскрывать молодые таланты, а Нижегородская область активно участвует в этом процессе. В конце 2018 года в министерстве просвещения РФ был проведен конкурсный отбор, по результатам которого Нижегородская область получила федеральное софинансирование по всем мероприятиям регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", реализуемого в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Согласно целям проекта, количество детей, вовлеченных в научно-техническое и инженерное творчество для развития наукоемких и высокотехонологичных отраслей экономики Нижегородской области, должно увеличиться к 2024 году. Одним из мероприятий как раз и станет создание "Кванториумов". К 2024 году в регионе будет работать 14 центров технического творчества - 6 стационарных и 8 мобильных", - добавил Глеб Никитин.

Ежегодно в технопарке "Кванториум ГАЗ" смогут обучаться не менее 400 нижегородцев в возрасте от 7 до 18 лет. Преподавателями станут педагоги образовательных организаций и специалисты ГАЗа.

"Детский технопарк – это часть многоступенчатой программы подготовки кадров для предприятий "Группы ГАЗ". Горьковский автозавод и все предприятия нашей компании крайне заинтересованы в формировании высококвалифицированного кадрового резерва в соответствии с мировыми стандартами. Такие кадры востребованы для работы на высокотехнологичных производствах, для выпуска автомобилей новых поколений, участия в перспективных разработках. У ГАЗа накоплен огромный опыт в подготовке инженеров будущего и рабочих нового поколения. Так, Горьковский автозавод поддерживает программу "Робототехника". Обучение детей и подготовка студентов происходит в робототехнических кружках и секциях на базе школ, техникумов, высших технических учебных заведений, ресурсных центров. Завод проводит "Робокроссы" – испытания машин-беспилотников, переоборудованных силами студентов при помощи наших инженеров. Также завод помогает талантливой молодежи раскрыть свой творческий потенциал на специально созданных кафедрах на базе НГТУ им. Алексеева и непосредственно на производстве, в ходе преддипломной практики", - рассказал Президент "Группы "ГАЗ" Вадим Сорокин.

Это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацелена на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей в рамках следующих направлений: "Промробоквантум" - это изучение мехатроники и прикладного программирования; "Автоквантум" - знакомство с устройством автомобиля, правилами дорожного движения, основами организации движения и перевозок, безопасностью движения и безопасным поведением на дороге, а также конструирование беспилотного транспорта и разработка интеллектуальных транспортных систем; "Хайтек" - практика на 3D-принтерах, станках с ЧПУ, паяльных станциях и другом современном оборудовании, это сердце детского технопарка "Кванториум ГАЗ" – здесь идеи превращаются в вещи; "Промдизайнквантум" - получение знаний и практических навыков в области бионики, эстетики и кинетики форм, прохождение полного цикла от прогнозирования потребности в товаре или услуге до утилизации изделия и возобновления ресурсов природы.

Отметим, что группы уже сформированы, занятия в учебном центре ГАЗ начались.

Ранее сообщалось, что нижегородские мобильные "Кванториумы" хотят купить в семи регионах РФ.