Три новые точки для заправки природным газом откроются в Нижегородской области в 2019 году Экономика

Автобус на газомоторном топливе

Три новые точки для заправки природным газом откроются в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе совещания, посвященного развитию рынка газомоторного топлива.

Он отметил, что сейчас в регионе действует пять объектов заправки природным газом публичного доступа и две корпоративные заправки.

"Президент России Владимир Путин уделяет серьезное внимание развитию рынка газомоторного топлива. Нижегородская область активно участвует в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств. С участием федерального финансирования в этом году планируется ввод двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и одного модуля на многотопливной заправке", - сказал глава региона.

"Заявка на софинансирование из федерального бюджета в 2019 году направлена в министерство энергетики Российской Федерации. Планируемый объём средств – более 120 миллионов рублей. Мы также подали заявку на 2020 год. Она предполагает строительство уже 4 объектов с объемом субсидии в 160 миллионов рублей", - добавил он.

Еще одной мерой поддержки в регионе является предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов в случае строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Напомним, 25 сентября 2019 года в Нижнем Новгороде прошло совещание по вопросу: "Реализация программы по расширению природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте группы компаний Газпром".