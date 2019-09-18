Ямы на пересечении ул. Карповская-Героя Попова в Нижнем Новгороде отремонтируют в октябре Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Ямы на пересечении ул. Карповская-Героя Попова в Нижнем Новгороде отремонтируют в октябре. Об этом сообщили в региональном ситуационном центре проекта Инцидент-менеджмент.

Согласно информации, ремонтные работы стартуют 1 октября.

На опасный участок дороги указал местный житель. Он обратился к администрации Нижнего Новгорода в группе в социальной сети ВКонтакте.

"Есть проблемный участок на улице Героя Попова. Прошу посодействовать в устранении проблемы. Ямы находятся перед поворотом после пешеходного перехода. Там провалился люк", - написал он.

Отмечается, что вопросы состояния дорог входят в топ три основных тем, отрабатываемых органами исполнительной власти в социальных сетях.