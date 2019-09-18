Депутаты ЗС НО поддержали увеличение расходов бюджета на 166 млн рублей Экономика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) поддержали увеличение расходов бюджета на 166 млн рублей на заседании 26 сентября 2019 года.

С учетом изменений основные параметры областного бюджета на 2019 год составили:

доходы – 174,9 млрд рублей (увеличены на 35 млн рублей),

расходы: 185,9 млрд рублей (увеличены на 166 млн рублей),

дефицит: - 11 млрд рублей (увеличен на 131 млн рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года и не ведет к увеличению объема государственного долга.

В соответствии с законопроектом, увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета на 37,6 млн рублей. В том числе, из них на создание модельных муниципальных библиотек будет направлено 20 млн. рублей. На оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" будет выделено 17,5 млн рублей.

Из средств областного бюджета на предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок и формирование региональной маршрутной сети (по направлениям Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск) направлено 33,4 млн рублей. На разработку проектно-сметной документации по ремонтно-реставрационным работам на участке от Георгиевской до Коромысловой башни и на выполнение работ по устройству современной архитектурно-художественной подсветки Нижегородского кремля будет выделен 21 млн рублей. На оснащение оборудованием киноцентра "Рекорд" в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода планируется выделить 11,7 млн рублей.

"В сентябре мы вносим в областной бюджет небольшие изменения. Дополнительные средства пойдут на субсидирование межрегиональных авиаперевозок, на проектно-сметные работы по ряду объектов, включая ремонт еще одной части Нижегородского кремля, культурного центра "Рекорд", - отметил председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Напомним, ранее агентство подробно сообщало о вносимых поправках.