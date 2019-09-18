Последние новости рубрики Экономика
26 сентября 2019 12:38  [4] "Автоваз" подал 16 исков к нижегородскому заводу "Автокомпонент"
26 сентября 2019 12:27  [35] "Транснефть-Верхняя Волга" выполнила техперевооружение котельных на ЛПДС "Староликеево" и "Воротынец"
26 сентября 2019 11:13  [67] Депутаты ЗС НО поддержали увеличение расходов бюджета на 166 млн рублей
25 сентября 2019 19:13  [187] Три новые точки для заправки природным газом откроются в Нижегородской области в 2019 году
25 сентября 2019 17:36  [239] Реализация газомоторного топлива в Нижегородской области в этом году увеличится на 6 млн кубометров, - Глеб Никитин
25 сентября 2019 14:08  [159] Прокуратура добилась погашения долга перед работниками сельхозпредприятия в Нижегородской области
25 сентября 2019 13:35  [176] Нижегородцам предложили поделиться идеями по развитию туризма в регионе
25 сентября 2019 12:30  [205] Транспортный налог для большегрузов планируется снизить на треть в Нижегородской области
24 сентября 2019 18:09  [216] Стратегическая сессия по развитию транспорта прошла в Нижнем Новгороде 24 сентября
24 сентября 2019 17:17  [331] Бывший поставщик топлива для НПАТа может обанкротиться
Экономика

Депутаты ЗС НО поддержали увеличение расходов бюджета на 166 млн рублей

26 сентября 2019 11:13  [67] Экономика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) поддержали увеличение расходов бюджета на 166 млн рублей на заседании 26 сентября 2019 года.

С учетом изменений основные параметры областного бюджета на 2019 год составили:

 

 

доходы – 174,9 млрд рублей (увеличены на 35 млн рублей),
расходы: 185,9 млрд рублей (увеличены на 166 млн рублей),
дефицит: - 11 млрд рублей (увеличен на 131 млн рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года и не ведет к увеличению объема государственного долга.

В соответствии с законопроектом, увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета на 37,6 млн рублей. В том числе, из них на создание модельных муниципальных библиотек будет направлено 20 млн. рублей. На оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" будет выделено 17,5 млн рублей.

Из средств областного бюджета на предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок и формирование региональной маршрутной сети (по направлениям Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск) направлено 33,4 млн рублей. На разработку проектно-сметной документации по ремонтно-реставрационным работам на участке от Георгиевской до Коромысловой башни и на выполнение работ по устройству современной архитектурно-художественной подсветки Нижегородского кремля будет выделен 21 млн рублей. На оснащение оборудованием киноцентра "Рекорд" в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода планируется выделить 11,7 млн рублей.

"В сентябре мы вносим в областной бюджет небольшие изменения. Дополнительные средства пойдут на субсидирование межрегиональных авиаперевозок, на проектно-сметные работы по ряду объектов, включая ремонт еще одной части Нижегородского кремля, культурного центра "Рекорд", - отметил председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Напомним, ранее агентство подробно сообщало о вносимых поправках.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph