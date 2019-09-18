Кремль, Рекорд и авиаперевозки: комитет по бюджету ЗС НО поддержал изменения в областной бюджет Экономика

Комитет по бюджету Законодательного собрания Нижегородской области поддержал изменения в областной бюджет 2019 года на заседании 19 сентября 2019 года. Окончательное решение будет принято на итоговом заседании 26 сентября.

В соответствии с законопроектом, будут увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета на 37,6 млн рублей. В том числе, из них на создание модельных муниципальных библиотек будет направлено 20 млн рублей. На оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" будет выделено 17,5 млн рублей.

Из средств областного бюджета на предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок и формирование региональной маршрутной сети (по направлениям Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск) предложено направить 33,4 млн рублей. Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут летать по заниженной стоимости в Сочи, Геленджик и Санкт-Петербург.

На разработку проектно-сметной документации по ремонтно-реставрационным работам на участке от Георгиевской до Коромысловой башни и на выполнение работ по устройству современной архитектурно-художественной подсветки Нижегородского кремля будет выделен 21 млн рублей. Ранее сообщалось, что башни Нижегородского кремля отреставрируют за 20,1 млн рублей. Контракт будет заключен с ООО "Фрегат" как единственным участником закупки.

На оснащение оборудованием киноцентра "Рекорд" в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода планируется выделить 11,7 млн рублей. Ранее сообщалось, что более 35 млн рублей планируют потратить на реставрацию к/т "Рекорд".

"В этот раз в областной бюджет вносятся небольшие изменения. Дополнительные деньги будут направлены на субсидирование межрегиональных авиаперевозок, на проектно-сметные работы по ряду объектов, включая ремонт еще одной части Нижегородского кремля, культурного центра "Рекорд", - отметил председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2019 год составят:

доходы – 174,9 млрд. рублей (увеличены на 35 млн. рублей),

расходы: 185,9 млрд. рублей (увеличены на 166 млн. рублей),

дефицит: - 11 млрд. рублей (увеличен на 131 млн. рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года и не ведет к увеличению объема государственного долга, отметили в Заксобрании.