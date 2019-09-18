Проект Инцидент-менеджмент в НО: обработано более 200 жалоб по отоплению

По информации ситуационного центра проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области, органами исполнительной власти региона за 17-25 сентября 2019 года обработано более 200 сообщений в социальных сетях (запросов, вопросов, проблем) на тему отопительного сезона.
Более 90% сообщений были из групп и сообществ социальной сети ВКонтакте.
Районы-лидеры по инцидентам: Нижний Новгород, Дзержинск, а также Арзамасский, Павловский и Балахнинский районы.
Больше всего обращений касались отсутствия тепла в жилых домах (95% сообщений), детсадах (2%), школах (2%) и больницах (1%).
Напомним, в региональном ситуационном центре проекта Инцидент-менеджмент также сообщали, что ямы на пересечении ул. Карповская-Героя Попова в Нижнем Новгороде отремонтируют в октябре.
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