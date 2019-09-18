Депутаты ЗС НО сняли ограничение по срокам получения пособия при усыновлении Общество

В Нижегородской области снято ограничение по сроку реализации права граждан на получение единовременного пособия при усыновлении. Депутаты внесли изменения в закон "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" на заседании 26 сентября 2019 года.

В настоящее время законом установлено, что единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка выплачивается, если усыновление произошло в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года включительно, то есть срок действия выплат ограничен.

"Теперь мы снимаем ограничение по сроку реализации права граждан на получение единовременного пособия при усыновлении или удочерении ребенка. Поддержка семей с детьми – безусловный приоритет для депутатов Законодательного Собрания и правительства области. Рождение и воспитание детей не должно быть связано с риском снижения уровня дохода семьи. Поэтому в Нижегородской области ведется системная работа в этом направлении. И сегодняшнее решение – логичный и обоснованный шаг", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.

Напомним, что единовременное пособие при усыновлении составляет 100 тысяч рублей и 200 тысяч рублей в случаях, если это ребенок-инвалид, ребенок старше семи лет, а также дети, являющиеся братьями и сестрами.



СПРАВКА:

Органами ЗАГС Нижегородской области за 4,5 года зарегистрировано 1447 актов об усыновлении:

в 2015 году – 392 (увеличилось на 8,29%);

в 2016 году – 304 (сокращение на 22,45%);

в 2017 году – 323 (увеличилось на 6,25%);

в 2018 году – 277 (сокращение на 14,24%);

за I-II кварталы 2019 года – 151.

Напомним также, что согласно поправкам в другой закон, нижегородские многодетные семьи, купившие автобус, смогут не платить за него транспортный налог.