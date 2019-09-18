"Снижение транспортного налога для большегрузов - важная и необходимая инициатива для социально-экономической системы региона", - Станислав Прокопович Политика

В Нижегородской области планируют снизить на 30% транспортный налог для грузовых автомобилей.

Региональный координатор проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия", председатель комиссии по транспорту и связи городской думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович отметил, что снижение транспортного налога для большегрузов в Нижегородской области - важная и необходимая инициатива для социально-экономической системы региона.

"Областное министерство финансов вышло с инициативой о снижении транспортного налога на 30 процентов. Надеюсь, что после необходимых процедур предложение будет поддержано в ближайшее время депутатами Законодательного собрания", - сказал он.

Координатор партпроекта считает, что налоговое послабление поможет улучшить экономическую ситуацию в регионе.

"Мы давно прорабатывали этот вопрос, ведь транспорт – это "кровеносная система" экономики. У нас в регионе налог достаточно высокий. Поэтому полностью поддерживаю эту инициативу по ряду объективных причин. Со снижением налога уменьшается и стоимость перевозки грузов, а, следовательно, и стоимость перевозимых товаров, что благоприятно влияет на социальное настроение граждан. А также увеличивается товарооборот на территории области, ведущий к приросту экономики", - подчеркнул Станислав Прокопович.

Информация о снижении транспортного налога на 30% содержится в проекте изменений в закон Нижегородской области "О транспортном налоге" на сайте регионального правительства. Изменения должны коснуться транспортных средств, осуществляющих магистральные междугородние или международные перевозки.

Необходимо, чтобы с года выпуска автомобиля на начало налогового периода прошло не более семи лет, он имел разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и был зарегистрирован в реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

Налоговая льгота будет предоставляться при условии, если средняя заработная плата в автотранспортном предприятии за предыдущий налоговый период превышает среднюю номинальную начисленную заработную плату в Нижегородской области за тот же налоговый период согласно данным Нижегородстата.